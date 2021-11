Noël 2022 : pourquoi on pourrait manquer de fromages auvergnats

Cantal, fourme d'Ambert, Saint-Nectaire, bleu d'Auvergne... Ces fromages auvergnats d'appellation d'origine protégée (AOP) pourraient manquer à l'appel sur les tables de Noël et du Nouvel an. La cause : la météo catastrophique de l'été dernier.

"À date, sur nos volumes de collecte, nous sommes en baisse de 15 à 20%", a déclaré sur BFMTV Arnauld Dischamp, vice-président de la fromagerie Dischamp en Auvergne. Les pluies ont altéré la qualité du foin et les vaches ont moins produit de lait.

Le risque de pénurie n'est pas immédiat mais, selon le fromager, "tout l'hiver, nous risquons d'avoir un manque de volumes et de disponibilités". Comme ces fromages sont AOP, il est impossible de les préparer à partir de lait importé d'autres régions.

"Il y a une zone géographique délimitée à respecter, à savoir une zone de montagne à altitude importante avec des prairies naturelles", a précisé Arnauld Dischamp.