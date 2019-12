publié le 11/12/2019 à 09:00

Un regard dans le rétroviseur à travers le prisme de Google. Le moteur de recherche le plus utilisé à travers le monde a dévoilé ce mercredi 11 décembre son classement des termes les plus recherchés par les internautes français au cours de l'année 2019. L'actualité est logiquement marquée par l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un drame qui a suscité un émoi planétaire en témoigne son classement en tête des mots-clés les plus utilisés sur Twitter dans le monde lors des douze derniers mois.

Les résultats ne mettent pas en avant les termes qui ont comptabilisé le plus grand nombre de recherches mais ceux qui ont connu la plus forte progression d'une année à l'autre. Les "gilets jaunes", qui apparaissaient déjà dans les tendances de l'année passée, sont ainsi devancés par l'incendie de Notre-Dame et les élections européennes.

Tous termes confondus, le palmarès met en lumière les personnalités et les faits d'actualité qui ont le plus occupé l'esprit des internautes français lors des mois écoulés, comme la disparition de Marie Laforêt, les frasques de la star du PSG Neymar, les propos polémiques de la journaliste Julie Graziani, la mort de Jacques Chirac et la Coupe du monde féminine de football. La fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès a également généré un pic prolongé de requêtes.

Sur le plan culturel, il était évidemment difficile de passer à côté du Joker de Todd Philipps, qui arrive premier dans la catégorie "cinéma" devant le dernier Avengers et le remake du Roi Lion. A la télévision, les séries phénomènes Game of Thrones et Stranger Things sont indétrônables.

La catégorie "sportifs" met surtout en lumière des drames personnels, comme le destin brisé de l'ancien attaquant nantais Emiliano Sala, les ambitions contrariées du cycliste Thibaut Pinot au Tour de France et l'exaspération du footballeur Mario Balotelli face au racisme qui gangrène le football italien.

Enfin, la rétrospective est aussi révélatrice des goûts du moment des internautes français, nombreux à envisager passer des vacances au Cap Vert, à Zanzibar ou à Bali cette année, et au moins autant désireux de s'essayer à la galette à la frangipane, au gigot d'agneau et au rougail saucisse en cuisine.

Les recherches les plus populaires par catégorie

Tous termes confondus : Notre Dame de Paris, Marie Laforêt, Neymar, Julie Graziani, Karl Lagerfeld, Coupe du Monde féminine de football 2019, Jacques Chirac, Game of Thrones, Résultats des élections européennes, Dijon - PSG.



Actualités : Notre Dame de Paris, Elections européennes, Gilets jaunes, Vincent Lambert, MHD, Xavier Dupont de Ligonnès, Julen, Tempête Amélie, Christophe Dettinger, Prime d'activité.



Politique : Elections européennes, Gilets jaunes, François de Rugy, Le G7, Alexandre Benalla, Greta Thunberg, Isabelle et/ou Patrick Balkany, Abdelaziz Bouteflika, Lettre Emmanuel Macron, Hong Kong.



Personnalités politiques : Jacques Chirac, Bernadette Chirac, François de Rugy, Valéry Giscard d'Estaing, Alexandre Benalla, Greta Thunberg, Isabelle et/ou Patrick Balkany, Abdelaziz Bouteflika, Chantal Jouanno, Manon Aubry.



Musiciens, chanteurs, chanteuses : Marie Laforêt, Bilal Hassani, Serge Lama, MHD, Dick Rivers, Ophélie Winter, Ariane Carletti, Michel Legrand, DJ Arafat, Johnny Clegg.



Paroles de chansons : Khapta, Shallow, Au DD, Balance Ton Quoi, Bohemian Rhapsody, La Grenade, Pookie, Old Town Road, Dance Monkey, Tout Oublier.



Définitions : Procrastination, Pervers narcissique, GAFA, Pétauriste, Brexit, Shudtown, Flexitarien, Fake news, Moula, Web.



Recettes : Galette à la frangipane, Gigot d'agneau, Rougail saucisse, Fondue savoyarde, Clafoutis cerise, Cèpes, Courgette, Gaufre, Beignet de carnaval, Crêpes rapide.



Destinations : Cap Vert, Zanzibar, Bali, Costa Rica, Islande, Seychelles, Guadeloupe, Sri Lanka, Mexique, Île Maurice.



Sportifs : Neymar, Emiliano Sala, André Gomes, Alex Morgan, Marie-Josée Perec, Mario Balotelli, Amandine Henry, Mauro Icardi, Sami El Gueddari, Thibaut Pinot.



Séries TV : Game of Thrones, Stranger Things, Umbrella Academy, Manifest, Tchernobyl, Un si grand soleil, Elite, La Casa de Papel, American Gods, SWAT.



Films : Joker, Avengers : Endgame, Le Roi Lion, Captain Marvel, Once Upon a Time in Hollywood, Nicky Larson, Aquaman, After, Alita : Battle Angel, Nous finirons ensemble.