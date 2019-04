publié le 29/04/2019 à 21:32

Débuts supersoniques pour Avengers Endgame. Le dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et de nombreux super-héros et super-héroïnes du Marvel Cinematic Universe (MCU) a réalisé le meilleur démarrage au box-office français depuis 11 ans, avec près de 3 millions d'entrées. Au total, la super-production de la franchise Marvel au cinéma, a déjà récolté 1,2 milliard de dollars dans le monde. Coulisses d'une succes story qui ne doit rien au hasard.



Cela fait un an que Marvel et Disney préparent le terrain. Depuis la sortie du film précédant en avril 2018, baptisé Avengers : Infinity War, premier acte de ce final dans lequel plusieurs personnages clés disparaissaient, sans débourser le moindre dollar, les fans échafaudent toutes les théories possibles sur les réseaux sociaux.

Des hypothèses relayées par les stars du film à grand renfort de phrases sibyllines : "une page se tourne" ou "l’aventure se termine". Résultat, la production n’a engagé que très tard les frais de promotion. Et à part une avant-première à Los Angeles, le casting n’a guère abusé des médias.

L'ultime film d'une saga générationnelle

Un tel carton planétaire s'explique par le fait que ce dernier chapitre marque le final d'une saga générationnelle, composée de 22 longs-métrages en 11 ans. Les adultes qui remplissent les salles aujourd’hui, parfois avec leurs enfants, étaient les gamins qui vibraient en 2008 devant le 1er film de l’épopée : Iron Man.



Depuis, des dizaines de super-héros ont déboulé sur les écrans, passant même au stade industriel depuis que Disney a racheté Marvel il y a une décennie, élargissant aussi sa cible commerciale : Black Panther est le film référence de la communauté noire, et Captain Marvel est la première super-héroïne de l’écurie Marvel à avoir son propre film.

Un univers dont l'avenir est assuré

Mais le MCU est loin d'avoir tiré sa révérence. Il reste encore un film pour boucler ce qu'on appelle la phase 3 de cet univers foisonnant : le prochain Spider Man, qui sortira en France le 3 juillet. Ensuite, il sera temps de passer à la phase 4 avec notamment Black Panther 2 et un Gardiens de la galaxie 3 très attendu.



Sans oublier qu'en rachetant la Fox il y a quelques mois, Disney a aussi mis la main sur tous les personnages des mutants de X-Men, qui seront également de la fête dans les prochaines années.