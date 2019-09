publié le 23/09/2019 à 11:49

Son talent est décidément resté intact. En deux apparitions, Neymar vient d'offrir deux fois, et superbement, la délivrance à ce club qu'il comptait quitter il y a encore trois semaines. PSG-Strasbourg : sans Kylian Mbappé ni Edinson Cavani, blessés, Paris ronronne, entre dans le temps additionnel sans avoir trouvé la faille. Soudain, sur un centre d'Abdou Diallo, le numéro 10 brésilien s'envole, claque une retournée acrobatique qui termine dans les filets. 1-0, 92e minute.

Suspendu en Ligue des champions face au Real Madrid (3-0), l'attaquant de 27 ans est de retour pour l'autre choc de la semaine, Lyon-PSG, dimanche 22 septembre en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Paris domine outrageusement l'OL en première période mais ne trouve toujours pas la faille. Les Gones résistent encore au retour des vestiaires, repoussant des Parisiens déficients dans le dernier geste. Un nouveau 0-0 se profile quand un éclair foudroie le Groupama Stadium. Servi par Di Maria, Neymar enchaîne crochet du droit et frappe croisée du gauche imparable pour Anthony Lopes. 0-1, 87e minute.

Après ce geste, combien de supporters vont encore lui en vouloir pour ses déclarations maladroites de l'été, son envie de quitter le PSG deux ans après son arrivée pour retourner au FC Barcelone ? Ses coéquipiers, en tout cas, se réjouissent d'avoir toujours un tel phénomène à leur coté, à commencer par le défenseur Belge Thomas Meunier.

"C'est le talent qui parle", se réjouit le latéral droit. "220 millions (d'euros, ndlr) pour un demi-joueur, ça aurait été une arnaque. Là, on a un joueur et demi. Quand il a le ballon, tu te mets sur pause et tu le regardes faire. C'est un, joueur d'instinct, on compte sur eux dans les moments difficiles (...) Encore aujourd'hjui je ne peux que le féliciter".

D'humeur si versatile, Neymar semble déjà avoir tourné la page et retrouvé le sourire. Thomas Tuchel, son entraîneur, préfère désormais en plaisanter. "Il n'a pas le choix, non ? Il a un contrat. Je pense qu'il est 100% avec nous, il rigole". Neymar sur le chemin de la reconquête, lui qui a déjà inscrit 53 buts en seulement 60 matchs disputés sous le maillot parisien. Le 61e devrait être PSG-Reims, mercredi 25 septembre (21h).