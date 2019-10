publié le 02/10/2019 à 07:30

Dans une vidéo énigmatique, Netflix a annoncé l'arrivée de la quatrième saison de la série Stranger Things. Musique angoissante, lumières épileptiques et grondement de créatures, rien de nouveau jusqu'aux dernières secondes, où un message nous avertit : "Nous ne sommes plus à Hawkins". Une phrase rythmée par le son de carillons rappelant étrangement ceux de Big Ben. Attention, la suite de cet article est remplie de spoilers sur la saison précédente.

La saison 3 a été un véritable succès pour Netflix, avec un retour "inattendu" de la créature de l'Upside Down à Hawkins, des espions soviétiques avec un scénario chargé de références à la Guerre Froide et la mort de Billy, le frère dérangé de Max, et celle plus tragique du shérif Jim Hopper dans la destruction du portail.

On avait laissé une Eleven perturbée par la disparition de ses pouvoirs et de son père adoptif, qui finit par partir avec la famille de Will après des adieux déchirants avec le reste de la bande. Les dernières images annonçaient clairement une potentielle nouvelle saison. On y voyait les méchants russes donner un prisonnier en nourriture à un Démogorgon.

Le tournage va démarrer en octobre 2019

Grâce à cette petite bande-annonce, on sait déjà que la destruction du portail ne va probablement pas éviter le retour de la créature de l'Upside Down. La bande maintenant séparée et les Russes bien enclins à détruire les États-Unis, l'enjeu va surement donc s'élargir en dehors la petite ville de Hawkins.

"On ne sait pas vraiment, mais disons qu'on connaît les grandes lignes", ont confié Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série, au média américain Entertainment Weekly. "À la fin de la saison 2, on savait ce qui allait se passer pour Billy. On savait que les Russes allaient débarquer. Mais on ne savait pas pour le centre commercial. C'était un peu pareil, on connaissait les grandes lignes. C'est là où on en est à la saison 4. Maintenant, on va compléter et apporter les détails".

D'autres projets à venir pour les créateurs de la série

Il faudra donc attendre pour plus de précisions et une date de sortie. Ce qui est sûr, c'est que les créateurs n'ont pas encore parlé d'arrêter la série. Pour le site américain Production Weekly, le tournage de cette 4e saison devrait commencer ce mois d'octobre 2019.



En attendant, les frères Duffer ont signé un gros contrat avec Netflix pour de futures productions. "Ils ont captivé les spectateurs à travers le monde avec Stranger Things et nous sommes ravis d'étendre notre lien avec eux en apportant leur vive imagination à d'autres projets de films et séries que nos membres adoreront", a déclaré le Chief Content Office de Netflix, Ted Sarandos, dans un communiqué. "Nous avons hâte de voir ce que les frères Duffer peuvent offrir quand ils mettent un pied en dehors du monde de l'Upside Down".