publié le 11/12/2018 à 16:48

Les smartphones figurent chaque année parmi les cadeaux les plus prisés des Français à Noël. Mais offrir un téléphone neuf coûte cher. Face à des prix de plus en plus élevés, de nombreux consommateurs optent pour les smartphones reconditionnés. Cela leur permet de profiter de produits haut de gamme, dont la valeur est parfois divisée par deux, sans pour autant s'aventurer sur le marché de l'occasion entre particuliers, peu rassurant.



La seconde vie a le vent en poupe dans l'électronique. Selon l'institut GFK, elle représente près de 10% des ventes de smartphones en France et concerne essentiellement les modèles les plus chers. Des marques comme Apple, qui fut l'une des premières à reconditionner ses appareils sur le site Apple Refurbished, et Samsung sont très représentées.

Le marché de la seconde main est structuré autour de deux types de revendeurs. On trouve d'abord les grandes plateformes comme Darty, la Fnac, eBay, Le Bon Coin ou Amazon, où des particuliers proposent des produits qui ont déjà vécu à des prix très avantageux. Mais il est difficile de vérifier leur état de fonctionnement et il est possible de tomber sur un vendeur mal intentionné.

Des smartphones remis en état et garantis

Ce manque de garantie a favorisé l'émergence d'entreprises spécialisées dans le reconditionnement. Les plus connues sont YesYes, BlackMarket, Volpy, Recommerce ou encore Certideal, Smaaart et Remade. Elles reprennent des appareils sous garantie ou provenant des parcs d'opérateurs et d'entreprises puis font appel à des prestataires pour vérifier l'état des appareils, les remettre à zéro, effectuer les réparations le cas échéant avant de les proposer à la vente placés dans un emballage avec des écouteurs et un chargeur.



Les professionnels du reconditionnement s'occupent aussi de plus en plus de garantir le paiement et offrent généralement une garantie sur les produits. Les smartphones vendus sur ces plateformes sont un peu plus chers que sur les grandes places de marché entre particuliers car les entreprises prennent une petite commission sur les ventes.



Donner une seconde vie aux smartphones permet aussi de limiter l'impact environnemental de la filière. La conception d'un smartphone est en effet très gourmande en ressources naturelles et les méthodes d'extraction de certaines matières premières sont particulièrement polluantes.

Les points à vérifier à l'achat

Pour éviter les mauvaises surprises, si vous décidez d'acheter un smartphone sur le marché de l'occasion ou du reconditionné, pensez à lire les conditions générales de vente et les avis sur une plateforme ou un vendeur. Lisez attentivement le descriptif des annonces (qui est le reconditionneur, le vendeur, quel est l'état du smartphone, son grade, celui de sa batterie, des accessoires ?).



Privilégiez la remise en main propre dans la mesure du possible et demandez une facture sur laquelle apparaît le même numéro IMEI que sur le smartphone. Les vendeurs ont l'obligation d'offrir une garantie de six mois, précise l'UFC-Que Choisir.



Une fois le téléphone entre les mains, contrôlez son état général, s'il correspond parfaitement à la description et insérez votre carte SIM pour l'essayer en situation. Vérifiez alors si l'écran, les boutons et les ports fonctionnent et testez l'appareil photo pour voir si le capteur ou les micros ne sont pas endommagés. En cas de litige ou de vice caché, la loi vous laisse deux ans pour demander un remboursement au vendeur.