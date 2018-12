Pourquoi Instagram se lance dans les messages vocaux

publié le 11/12/2018 à 19:35

Instagram s'impose de plus en plus comme un service de messagerie global. L'application de partage de photos et vidéos de Facebook, plateforme sociale phare de l'image, a lancé lundi 10 décembre une fonctionnalité permettant de communiquer directement avec la voix, comme l'a révélé le site spécialisé américain TechCrunch.



Les messages vocaux sont disponibles dans le monde entier avec la dernière mise à jour de l'application sur Android et iOS. Ils peuvent faire jusqu'à une minute maximum et être réécoutés à l'infini.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer sur l'icône représentant un micro en bas à droite de l'espace de rédaction d'une conversation privée, comme le montre la vidéo de démonstration déployée par Instagram auprès de ses utilisateurs et publiée par TechCrunch. L'arrivée des messages vocaux marque aussi la fin de la confusion avec le bouton "coeur", qui s'éloigne désormais du bouton "envoyer".

Une application complète de communication

Pendant longtemps, la messagerie privée d'Instagram laissait seulement la possibilité de communiquer par messages textuels avant de s'ouvrir aux gifs, aux images et aux vidéos. Instagram couvre désormais toutes les facettes de la communication numérique.



Avec les messages vocaux, la plateforme s'ouvre à de nouveaux usages, en vogue chez les jeunes utilisateurs, en Asie notamment. Plus pratique que de rédiger un long texte, moins intrusive que les appels téléphoniques, la dictée donne aussi une temporalité nouvelle aux conversations en permettant au destinataire d'écouter le message enregistré lorsqu'il le souhaite en évitant une conversation de vive voix.



L'intégration des messages vocaux peut aussi être lue à la lumière de la reprise en main d'Instagram par Facebook depuis le départ de ses cofondateurs fin septembre. L'entreprise de Mark Zuckerberg mise de plus en plus sur les interfaces vocales, comme l'atteste le lancement de l'enceinte connectée Portal aux États-Unis début octobre. Les messages vocaux pourraient lui permettre de jeter un pont entre Instagram et Portal.