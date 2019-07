Pinot abandonne / Pinot out - Étape 19 / Stage 19 - Tour de France 2019

et AFP

publié le 26/07/2019 à 15:05

En pleurs, après 16 minutes d'un long calvaire, le cycliste français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a abandonné le Tour de France, à la suite d'une déchirure musculaire, ce vendredi 26 juillet. Il était jusqu'ici 5e au classement général, et l'un des principaux noms cités pour remporter la compétition à deux jours de la fin du Tour.

Aux environs de 14h45, les commentateurs ont d'abord crû à un problème mécanique, avant que le coureur ne se dirige vers la voiture médicale. Quelques minutes après, Thibaut Pinot pose pied à terre, déjà à 2 minutes derrière le maillot jaune Julian Alaphilippe. Mais il reprend la course au ralenti et continue de pédaler, en pleurs, avant de finir par abandonner un quart d'heure plus tard. Il monte alors dans la voiture.

Sur Twitter, son équipe Groupama-FDJ annonce que "Thibaut souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s'est pas amélioré ce vendredi."

Thibaut souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s'est pas amélioré ce vendredi : il vient de quitter le #TDF2019 pic.twitter.com/98YJfNkiak — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 26, 2019

5e au classement général, Thibaut Pinot était plus que jamais candidat à la première place lors de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysée, ce dimanche. Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi, exprimant leur tristesse.

Une entrée dans les Alpes difficile

La loi des Pyrénées n'a pas été la même dans les Alpes. Thibaut Pinot, "pas dans une grande journée", avait dû faire le dos rond hier jeudi. Le Français préférait miser sur les deux dernières arrivées au sommet du Tour de France.

Ce n'était pas le Pinot du Tourmalet, ni celui du Prat d'Albis, aérien, explosif, et disposant d'une marge claire sur l'intégralité de ses rivaux. Ce jeudi, le Franc-Comtois s'était montré égal à la plupart de ses adversaires, mais inférieur au Colombien Egan Bernal, qui l'avait dépassé au classement et le devance désormais de vingt secondes.

"Le bilan est moyen, je n'étais pas dans une grande journée. Ces journées-là, il faut les passer", avait réagi le leader de l'équipe Groupama-FDJ quelques minutes après l'arrivée, avant de filer, à vélo et juste avant un nouvel orage, vers l'hôtel, comme s'il avait déjà tourné la page de cette première partie de triptyque.