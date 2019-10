publié le 12/10/2019 à 12:51

Fin du mystère et d'une matinée de doute. L'homme qui a été arrêté à Glasgow par la police écossaise n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Vendredi 11 octobre, la police écossaise a informé les autorités françaises de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, après avoir effectué des analyses d'empreintes digitales. Le lendemain, une nouvelle analyse des autorités écossaises est venue remettre en cause le précédent résultat.

Désormais, le doute est levé avec les analyses ADN. Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France. Introuvable depuis huit ans, la dernière image de lui date du 15 avril 2011 dans le Var. On le voyait sac à dos sur le dos en train de marcher. On l'imaginait sans argent, sans soutien, sans possibilité de contacter qui que ce soit. Son suicide, sa présence dans un monastère ont souvent été évoqués mais jamais confirmés.