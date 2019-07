"Le Roi Lion" : les 4 scènes cultes

publié le 15/07/2019 à 19:48

Pour la première fois, le mythique Disney Le Roi Lion est diffusé en clair, ce lundi 15 juillet à 21h05 sur M6. Alors que la veille, dimanche 14 juillet, une poignée de célébrités, dont "Queen B" et Meghan Markle, ont pu voir l'avant-première de la nouvelle version du célèbre dessin-animé, sont la sortie est prévue mercredi 17 juillet.

Sorti au cinéma il y a bientôt 25 ans, le Roi Lion avait enregistré plus de 10 millions d'entrées et a obtenu deux Oscars en 1995 : la meilleure musique pour Hans Zimmer et la meilleure chanson, signée Elton John et Time Rice, Can You Feel The Love Tonight. C'est le 32e classique des studios Disney.



Pour ceux qui ont oublié le dessin animé, l'histoire se déroule en Afrique. Les lions règnent en maître sur la savane, mais des rivalités entre les deux frères Mufasa et Scar assombrissent le tableau. Retour sur ce film culte en 4 scènes inoubliables.

1. "L'histoire de la vie"

La première scène mythique est le début du dessin animé. Le roi Mufasa et la reine Sarabi présentent leur nouveau-né Simba aux autres animaux de la Savane. Mufasa montre au lionceau la Terre des Lions et lui expliquent ses nouvelles responsabilités, en tant que futur roi.

> Le Roi Lion - L'histoire de la vie I Disney

2. La mort de Mufasa

Le frère de Mufasa, Scar, convoite le trône, et a un plan pour le piéger. Il demande à ses complices les hyènes de faire entrer un troupeau de gnous dans une gorge où se trouve Simba et informe Mufasa du danger. Ce dernier accourt pour sauver son fils, mais manque de tomber dans la gorge. Scar le tue en refusant de lui apporter son aide et en le jetant dedans.

> Le Roi Lion- Mort de Moufassa

3. L'arrivée de Timon et Pumbaa

Alors que Scar dit à Simba qu'il doit quitter le royaume puisqu'il est responsable de la mort de son père, ce dernier ère dans la Savane, mais est secouru par le phacochère Pumbaa, ainsi que le suricate Timon. C'est avec eux que Simba grandit dans la jungle, "Hakuna Matata".

> Le roi lion - L'arrivée de Timon et Pumbaa

4. Le duel final entre Simba et Scar

Un jour, Simba voit le fantôme de son père, Mufasa. Ce dernier lui dit qu'il faut qu'il reprenne le royaume. Simba retrouve Scar, qui lui annonce que c'est lui qui a tué son père. S'engage alors une bataille entre les deux lions. Simba réussira finalement à sauver l'honneur de son père.

> Le Roi Lion - Duel final entre Simba et Scar [HD]