Notre-Dame, Mbappé, PNL... Ce qui a fait le plus parler sur Twitter en 2019

publié le 10/12/2019 à 15:28

L'incendie de Notre-Dame de Paris survenu en avril dernier a été l'événement le plus commenté sur Twitter dans le monde en 2019. Le mot-clé "#NotreDame" est le hashtag en lien avec des faits d'actualité qui a fait le plus réagir sur la planète, indique Twitter dans un classement publié le 9 décembre. Viennent ensuite la nouvelle ère impériale au Japon "Reiwa" et les manifestations au Venezuela.

Deux Français se distinguent dans les statistiques internationales du réseau social. D'abord le footballeur Kylian Mbappé, qui figure au huitième rang des athlètes masculins les plus mentionnés. De son côté, le président Emmanuel Macron a été la neuvième personnalité politique suscitant le plus de commentaire dans le monde sur Twitter.

En France, les rappeurs de PNL sont les auteurs du tweet le plus retweeté de l'année. Le message "ça arrive" pour annoncer leur nouvel album a généré 73.499 retweets. Mais ils sont dépassés par le phénomène k-pop BTS dont le mot-clé a été le plus utilisé dans cette catégorie en France. Le groupe est aussi l'auteur du deuxième tweet le plus retweeté au niveau mondial avec 956.806 retweets.

Et le tweet qui a été le plus "aimé" en France a été le message de remerciement d'Emmanuel Macron aux "gameurs" français pour leur mobilisation au profit de l'institut Pasteur à l'occasion du #Zevent2019, avec 154.280 "j'aime". Enfin, en matière de divertissement c'est la série Game Of Thrones qui a suscité le plus de commentaires sur le réseau social en France, suivie de l'émission de C8 TPMP.