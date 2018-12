Google Pay arrive en France : 4 questions sur le service de paiement de Google

publié le 11/12/2018 à 17:50

Trois ans après les États-Unis, Google Pay débarque en France. Le géant américain lance son service de paiement sans contact dans l'Hexagone ce mardi 11 décembre. L'application est disponible sur le magasin d'applications d'Android. Les consommateurs français peuvent désormais régler des achats dans certaines boutiques et certains sites Internet sans sortir leur carte de crédit.



Une vingtaine de banques (N26, Boursorama, Revolut....) et marques partenaires (H&M, Conforama, Asos...) accompagnent Google pour le lancement. Mais contrairement à Apple et Samsung, la firme de Mountain View n'a pas réussi à convaincre de banque traditionnelle.

La raison ? Google arrive plus tard que ses concurrents sur le marché français. Apple propose son service Apple Pay depuis 2016 et Samsung le sien depuis juin.

1 - Comment fonctionne Google Pay ?

Comme Apple Pay et Samsung Pay, Google Pay s'appuie sur une technologie de paiement sans contact NFC. Elle permet de régler un achat en pointant son smartphone au-dessus d'un terminal de paiement sans contact sans avoir à saisir de code de carte bancaire.



L'authentification se fait pas l'intermédiaire du smartphone. En-dessous de 30 euros, aucune identification n'est requise, comme sur les cartes de paiement sans contact classiques. Au-dessus, il faut déverrouiller son smartphone avec un code PIN, une empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. Pour les paiements en ligne, il suffit de cliquer sur un bouton virtuel "G Pay".



Le service est sécurisé par un système de cryptage des données. "Google Pay protège vos informations de paiement avec plusieurs couches de sécurité", indique Google sur son site. Lors du règlement d'un achat, Google ne partage pas les informations réelles de la carte bancaire associée à Google Pay. À la place, le commerçant reçoit un numéro chiffré.

2 - Quels sont les smartphones compatibles ?

Google Pay fonctionne avec les smartphones Android datés de moins de cinq ans. Les appareils doivent être au minimum équipés de la version 5 Lollipop d'Android ou d'une version plus récente. Pour savoir quelle est la version d'Android que vous utilisez, touchez l'icône "Applications" puis rendez-vous dans les "Paramètres" et faites défiler l'écran jusqu'à la rubrique "À propos du téléphone" où la version d'Android installée sur votre appareil sera indiquée.



Google Pay nécessite également que votre smartphone soit compatible avec le standard NFC. Cela signifie qu'il doit disposer d'une puce qui lui permettra d'échanger des informations avec le terminal de paiement du commerçant. Il faut penser à activer le NFC sur votre appareil. La plupart des smartphones Android compatibles disposent du logo du standard sur leur dos. Il est possible de vérifier que votre appareil est compatible dans les "Paramètres" puis dans la rubrique "Plus".



Le système fonctionne aussi avec les montres connectées sous Wear OS.

3 - Quelles sont les banques partenaires ?

Les premiers partenaires de Google sont les nouveaux acteurs du secteur bancaire, des néo-banques, des banques en ligne et des organismes émetteurs de Tickets restaurants. La liste est pour l'instant composée de Boon, Boursorama Banque, Lydia, N26 et Revolut.



Contrairement à Apple et Samsung, qui avaient annoncé les banques du groupe BPCE au lancement d'Apple Pay et de Samsung Pay, Google n'a pas noué de partenariat prestigieux auprès de grands groupes bancaires français pour accompagner le lancement de Google Pay.



En attendant de prochains accords avec leur établissement, les clients des banques traditionnelles peuvent payer avec Google Pay en passant par des services tiers comme Lydia ou Boon.

4 - Où payer avec Google Pay ?

Il est possible de régler des achats chez les commerçants équipés de terminaux NFC et partenaires du programme Google Pay. H&M, Conforama, Etam, Mr. Bricolage, Sephora, Oxybul et Relay sont les premières enseignes à se lancer dans l'aventure.

Si ces deux symboles sont affichés en caisse, c'est que l'établissement accepte le dispositif Crédit : Google

Google Pay permet aussi de payer en ligne ou via des applications sur les sites marchands partenaires. Asos, Deliveroo, Drivy, Etam, Musement, RyanAir, Virtuo et Vueling sont les premiers partenaires. Les utilisateurs de cartes Ticket Restaurant Edenred peuvent aussi payer leurs repas avec le système. Cheerz, Foodcheri, Lacoste et Vestiaire Collective devraient bientôt suivre.



À moyen terme, Google Pay va également permettre de stocker les cartes de fidélité d'enseignes comme la Fnac, le Club Med, Franprix ou Relay, et les cartes d'embarquement des compagnies d'aviation à la manière d'un véritable portefeuille virtuel.