publié le 21/11/2018 à 06:00

Jour 5 pour les "gilets jaunes". Malgré une mobilisation moins importante que ce week-end blocages et barrages filtrants se sont poursuivis un peu partout en France ce mercredi. La détermination des manifestants ne devrait pas faiblir puisque le ministère de l'Intérieur a annoncé que la manifestation prévue samedi 24 novembre à Paris ne sera pas interdite, tout en précisant qu'elle ne pourra pas avoir lieu lace de la Concorde comme l'envisagent les organisateurs.



Mardi 20 novembre, le gouvernement a tenté de mettre fin au mouvement, dont il a déploré la "radicalisation" au quatrième jour d'actions ciblant notamment autoroutes et dépôts pétroliers. La mobilisation a fait pour le moment deux morts et quelques 585 blessés, dont 16 gravement. "C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain", a déclaré Emmanuel Macron, qui s'exprimait pour la première fois sur le mouvement.

Ce mercredi 21 novembre, ils étaient environ 15.000 à manifester, selon des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. On recense en tout 745 interpellations, qui ont conduit à 599 gardes à vue depuis le début du mouvement.

Environ 300 "gilets jaunes" étaient rassemblés mercredi soir depuis 21 heures à Calais (Pas-de-Calais), créant des ralentissements sur l'autoroute A16, a constaté un journaliste de l'AFP. Ces quelque 300 protestataires étaient réunis en contrebas de l'autoroute - qui passe non loin du centre de Calais et qui permet d'accéder au tunnel sous la Manche - et ont allumé des feux de palette.



Une cinquantaine d'entre eux, essentiellement des jeunes, essayaient de bloquer des camions sur l'autoroute et étaient repoussés par les forces de l'ordre, selon la même source. Certains camions étaient toutefois obligés de s'arrêter créant ainsi quelques ralentissements. Vers 22h30, dans le sens Dunkerque/Boulogne-sur-Mer, le trafic était très perturbé.

Revivez la 5e journée de mobilisation

20h16 - En ce mercredi soir, plus aucun site pétrolier n'est bloqué, indique le ministère de l'Intérieur. Il n'y a plus de blocages sur les routes, mais il reste cependant quelques barrages filtrants.



19h36 - À 17 heures ce mercredi, on comptait 15.000 manifestants, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur révélés par RTL. Le bilan pour ces cinq jours de mobilisation monte à 2 morts et 585 blessés dont 16 graves. Quant aux membres des forces de l'ordre, 115 ont été blessés dont 3 gravement. Il y a eu en tout 745 interpellations, qui ont conduit à 599 gardes à vue.



19h06 - Jean Lassalle est revenu sur RTL sur son coup de communication du jour. Venu à l'Assemblée vêtu d'un gilet jaune et provoquant l'interruption de la séance, il explique qu'il "n'avait pas le choix parce que le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur s’apprêtaient à émettre des menaces très lourdes à l’égard des 'gilets jaunes'".



18h14 - Selon nos informations, 460 procédures ont été ouvertes à l'encontre de membres des "gilets jaunes" depuis le début du mouvement. 117 personnes vont être jugées dans les semaines à venir. 43 personnes sont elle directement passées de la garde à vue au prétoire, et ont été jugées en comparution immédiate.



17h21 - Une réunion devait avoir lieu à 18 heures (heure locale) entre le préfet de l'île de La Réunion et les "gilets jaunes". Elle a finalement été annulée, annonce Réunion La 1ère. "Une délégation de gilets jaunes a refusé d'entrer en préfecture estimant que 'tous les leaders du mouvement n'étaient pas représentés'", indiquent nos confrères.



16h54 - La CFDT Route, premier syndicat du transport routier, a annoncé ce mercredi qu'elle n'appellerait pas ses adhérents à rejoindre le mouvement des "gilets jaunes", contrairement à Force Ouvrière, tout en exhortant le gouvernement à rétablir un "dialogue social normalisé".



16h23 - Un "gilet jaune" vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Laon (Aisne) pour avoir frappé un lieutenant de gendarmerie. L'accusé avait participé lundi 19 novembre à un blocage à Viry-Noureuil. Lorsque le gendarme, chargé de la sécurisation de la zone, a voulu retirer une barrière, il "s'est approché de lui et lui a porté un coup de poing", a déclaré à l'AFP le procureur de Laon, Baptiste Porcher. Le lieutenant avait ensuite été hospitalisé pour effectuer des examens.



15h45 - Le député et ancien candidat à l'élection présidentielle Jean Lassalle s'est présenté sur les bancs de l'Assemblée nationale affublé d'un gilet jaune ce mercredi, provoquant une brève suspension de séance.

15h04 - Le tribunal de Toulouse vient de déclarer "illégal" le blocage par des "gilets jaunes" de la Socamil, la centrale d'achat régionale de Leclerc, dans la banlieue de Toulouse, menaçant de "condamner à 1.000 euros par heure de blocage toute personne identifiée", selon l'avocat de la Socamil. "5.000 tonnes de marchandises ont été bloqués par jour mettant au chômage technique 400 employés", a ajouté Me Stéphane Ruff.



14h42 - Sur l'île de La Réunion, les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) publics et privés sous contrat de l'académie resteront fermés ce jeudi 22 novembre, en accord avec la préfecture, annonce le média local Zinfos974.

Prolongation de la fermeture des écoles et établissements scolaires ce jeudi https://t.co/u1fBA3GkB9 — zinfos974 (@zinfoslive) 21 novembre 2018

14h16 - Du renfort va être envoyé depuis la métropole sur l'île de La Réunion, en proie aux violences. Un escadron de la gendarmerie de Troyes (Aube) doit arriver jeudi 22 novembre pour aider les forces de l'ordre sur place, indique franceinfo.



13h45 - Emmanuel Macron a déclaré en ouverture du conseil des ministres, que "la sévérité sera(it) de mise" contre "des comportements inacceptables" lors des manifestations. " Il faut être intraitable sur l'ordre public. Nous ne pouvons accepter les deux personnes décédées, les blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre, ni les propos racistes, antisémites ou homophobes", a-t-il ajouté devant la presse.



13h33 - Selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, 30 membres des forces de l'ordre auraient été blessés à La Réunion lors des manifestations.



13h08 - Une vidéo circule qui montre des "gilets jaunes" se féliciter de l'arrestation par les gendarmes de six migrants à Flixecourt, dans la Somme. Ces derniers ont été trouvés dans la cuve d'un camion-citerne qui passait un barrage de manifestants. France 3 Hauts-de-France en relaie la vidéo.



12h46 - "Ils ne veulent pas faire du filtrant ? On va les bloquer aussi. Ils verront ce que c'est de ne pas rentrer chez soi le soir." Face au durcissement du mouvement des "gilets jaunes", les chauffeurs routiers ont inversé la tendance le temps de quelques heures et ont bloqué les bloqueurs.



12h19 - Tandis que les "gilets jaunes" se refusaient jusque-là à toute récupération politique ou syndicale, la Fédération Force Ouvrière des transports et de la logistique va apporter son soutien au mouvement, au nom du pouvoir d'achat selon son secrétaire général, Patrice Clos.



11h32 - Le mouvement à bout de souffle ? En tout cas, les "gilets jaunes" s'attirent les foudres de certains Français, qui leur reprochent de s'en prendre à eux plus qu'à l'État. Certains d'entre eux font part de leur mécontentement sur Twitter, grâce au hashtag #balancetongiletjaune.

Merci aux #GiletsJaunes de nous mettre un peu de piment dans notre vie quotidienne! ¿¿¿¿#BalanceTonGiletJaune https://t.co/9nuy7v8GMq — lainbec30 LREM #EnBleu #FBPE #MDPE (@lainbec30) 21 novembre 2018

10h56 - Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d’État Laurent Nuñez ont demandé aux Préfets de libérer systématiquement les dépôts pétroliers et les sites sensibles faisant l’objet d’actions de blocage. "Depuis hier, il a ainsi été procédé au déblocage de 30 sites stratégiques, dont 15 sites pétroliers, 5 accès à des zones commerciales et 6 accès et axes autoroutiers", annonce Beauvau dans un communiqué. "Les interventions des forces de l’ordre se poursuivront dans les heures qui viennent pour libérer les sites sensibles faisant encore l’objet de blocages", est-il ajouté.



10h24 - Un policier a eu une main arrachée et quinze autres membres des forces de l'ordre ont été blessés plus légèrement à la Réunion en intervenant contre les violences urbaines qui frappent l'île paralysée par les "gilets jaunes", annonce la préfecture.



09h35 - Profitant de la mobilisation contre la hausse des prix du carburant lancée par les gilets jaunes", le mouvement des "gilets verts" propose d'orienter le débat sur des questions de transition écologique.



09h06 - Le président du Sénat Gérard Larcher, qui critique "l'exercice solitaire du pouvoir" d'Emmanuel Macron ce matin sur RTL, explique vouloir "proposer l'annulation de l'augmentation de la taxe" carbone.



07h58 - Plusieurs figures du mouvement des "gilets jaunes"ont appelé à un "Acte 2" avec une manifestation nationale à Paris samedi. Plus de 29.000 personnes se sont déclarées comme "participants" à cet événement créé sur Facebook, et 195.000 s'y sont dits "intéressées". Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a d'ores et déjà prévenu que la manifestation ne sera pas interdite, mais qu'elle ne pourra pas se tenir sur la place de la Concorde comme le souhaitaient les organisateurs.



07h17 - La compagnie autoroutière Vinci va porter plainte après que des cabines de péage ont été détruites à Virsac, en Gironde.



06h24 - Vers un affaiblissement de la mobilisation ce mercredi 21 novembre ? Les forces de l'ordre ont libéré mardi 20 novembre l'accès à des dépôts et péages dans plusieurs régions, dans un climat parfois tendu. Une vingtaine de sites "stratégiques" ont ainsi été débloqués dans la journée.

06h00 - Bonjour et bienvenue dans ce live pour suivre cette cinquième journée de mobilisation des "gilets jaunes".