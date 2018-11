EN DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez la mobilisation de ce mardi

et AFP

publié le 20/11/2018 à 06:00

La mobilisation continue. Ce mardi 20 novembre les "gilets jaunes" poursuivent leurs opérations de blocage, principalement sur les autoroutes et les dépôts pétroliers. Christophe Castaner a toutefois prévenu que les forces de l'ordre procéderont à des déblocages "dans les heures qui viennent".



Lundi soir, le ministre de l'Intérieur avait appelé au respect du principe de la libre circulation. Les forces de l'ordre devrait alors intervenir sur les lieux de contestation mardi. Christophe Castaner a notamment demandé aux préfets et forces de l'ordre de "veiller à dégager systématiquement, mais méthodiquement, sans confrontation, les dépôts pétroliers et les sites sensibles".

Quelque 27.000 personnes ont participé lundi à des actions, selon un comptage du ministère, le seul disponible pour évaluer ce mouvement qui se veut apolitique et asyndical. Elles étaient 290.000 samedi. Les manifestations ont fait un mort et 528 blessés, dont 17 grièvement atteints, selon un bilan donné lundi soir par le ministre.

Suivez la mobilisation de ce mardi

06h00 - Bonjour et bienvenue sur ce direct. Vous trouverez ici toute les informations sur cette nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes".