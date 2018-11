publié le 21/11/2018 à 04:21

"On a entendu parler de la Concorde, ça n'est pas possible". La déclaration est claire et elle vient de Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. La manifestation des "gilets jaunes" prévue samedi 24 novembre à Paris ne sera pas interdite, mais elle ne pourra donc pas se tenir sur la place de la Concorde comme l'envisagent les organisateurs.



Interrogé sur BFM TV, Laurent Nuñez s'est expliqué : "Nous n'interdirons pas cette manifestation. En revanche, nous ne pouvons pas nous interdire d'interdire un périmètre. Certains périmètres, par essence, ne peuvent accueillir des manifestations parce qu'ils n'offrent pas toutes les conditions de sécurité". Il a répété l'appel des autorités à déclarer la manifestation auprès de la Préfecture de police de Paris. "On interdit systématiquement les manifestations déclarées sur la Concorde, on essaie toujours de trouver des lieux plus 'sécures'".



"Pour l'instant, nous n'avons pas d'interlocuteurs. Il y a un certain nombre de personnes qui appellent à manifester sur les réseaux sociaux et qui donc sont tout à fait aptes" à déclarer la manifestation, a estimé le secrétaire d'État. "Si ce n'est pas le cas, il y aura un certain nombre de périmètres dans Paris qui seront interdits à toute manifestation, notamment la Concorde", a-t-il prévenu.

Après les opérations de blocages lancées samedi 17 novembre, plusieurs figures du mouvement des "gilets jaunes" ont appelé à un "Acte 2" avec une manifestation nationale à la Concorde. Plus de 29.000 personnes se sont déclarées comme "participants" à cet événement créé sur Facebook, et 195.000 s'y sont dits "intéressées".