publié le 21/11/2018 à 10:33

La Fédération FO des transports et de la logistique va apporter son soutien au mouvement des "gilets jaunes". Patrice Clos, son secrétaire général, explique que le combat de la fédération concerne le pouvoir d'achat. Ce dernier "est très important" pour les salariés des transports "mais aussi pour l'ensemble des citoyens". Si certains critiquent cet engagement en raison de la candidature de Patrice Clos à la tête de Force Ouvrière, ce dernier assure qu'il s'agit d'un hasard de calendrier qu'il ne peut maîtriser.



Benjamin Cauchy, l'un des porte-parole des "gilets jaunes" à Toulouse, estime de son côté que les citoyens et citoyennes participant au mouvement sont "heureux" de cet engagement de Force Ouvrière mais encourage fortement la fédération à laisser ses banderoles et gilets oranges "au chaud" pendant la nouvelle mobilisation prévue ce samedi, place de la Concorde, à Paris.



"Nous ne souhaitons pas avoir leurs banderoles circuler mais cela nous fait plaisir que les corps intermédiaires se joignent à la manifestation", a affirmé Benjamin Cauchy au micro de RTL, qui craint une récupération politique de ce mouvement "citoyen et trans-politique".

Le porte-parole prédit également que le gouvernement "sera ravi de se glorifier de rencontrer les organisations syndicales" mais tient "à rappeler que les gilets sont présents sur le terrain et tiennent eux-aussi à rencontrer le gouvernement".