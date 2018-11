et Marie-Pierre Haddad

publié le 21/11/2018 à 08:16

Emmanuel Macron est-il dépassé dans la crise des "gilets jaunes" ? "On est collectivement dans la difficulté, dans une semaine particulière, avec les "gilets jaunes" et les maires qui ont le sentiment que le pouvoir ne les entend pas, ne les écoute pas, ne partage pas avec eux leur quotidien", estime Gérard Larcher.



Sur RTL, le président du Sénat estime, ce mercredi 21 novembre, que "le sujet, c'est la verticalité avec lequel s'exerce aujourd'hui le pouvoir exécutif. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on essaye de trouver ensemble des solutions".

D'après lui, tout ce contexte tendu est "la conséquence de l'exercice solitaire du pouvoir par le président de la République, notamment en se coupant des corps intermédiaires, des élus locaux et peut-être aussi, d'une partie des médias. Il s'est coupé de la réalité".