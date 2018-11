publié le 20/11/2018 à 16:59

Une plainte pourrait prochainement être déposée. Un "gilet jaune" a été arrêté et placé en garde à vue ce mardi 20 novembre après avoir proféré plusieurs menaces de mort à l'encontre des préfets, dont celui de Mayenne, Frédéric Veaux.



La veille, alors qu'il manifestait à Saint-Berthevin pour dénoncer la hausse du prix des carburants et la baisse général du pouvoir d'achat, ce Mayennais d'une quarantaine d'années a réalisé une courte vidéo avant de la poster sur Facebook, selon nos informations, confirmant celles de France Bleu. Il appelait alors à "aller chercher les putains de préfet" et à les "crucifier" afin d'envoyer un "message direct à monsieur Macron".

Et le manifestant ne s'est pas arrêté là : "Qu'on aille chercher ces préfets, les représentants de monsieur Macron. C'est ça le message pour tous les organisateurs au niveau national, c'est d'aller choper les préfets, de trouver leurs adresses, leurs maisons secondaires, leurs numéros de téléphone. On va les harceler".

Une affaire qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes. Le parquet s'est en effet saisi de l'affaire alors que le préfet de Mayenne et le ministère de l'Intérieur étudient un éventuel dépôt d'une plainte pour menaces de mort, poursuit France Bleu.