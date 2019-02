"Gilets jaunes" : la réponse écolo des "gilets verts"

publié le 21/11/2018 à 07:05

Les "Gilets Verts" viennent ajouter leur voix au débat. Le gouvernement et Emmanuel Macron font face, depuis plusieurs jours et la mobilisation du 17 novembre dernier, à la vague de protestation initiée par les "gilets jaunes", qui dénoncent la hausse des prix du carburants. Des opérations de blocage, mobilisant encore quelque 27.000 personnes lundi selon les autorités, ont été menées partout en France et ont été marquées par plusieurs débordements.



En parallèle, les "gilets verts" proposent un mouvement alternatif à celui des "gilets jaunes", en choisissant de se faire entendre sur le volet écologique de la question du prix des carburants et son impact sur les classes les plus modestes. Le groupe Facebook met en avant une ambition : "relier la justice sociale, l'exigence démocratique, l'urgence écologique".

Sur sa page officielle, le mouvement avance plusieurs propositions soumises au vote des internautes afin de déterminer lesquelles remettre au gouvernement. Parmi elles, le développement et la gratuité des transports en commun, la réouvertures des petites lignes SNCF, le développement d'alternatives à la voiture individuelle, des voies cyclables et des circuits courts, la taxation des transports aériens et maritimes ou encore la mise en place de nouvelles activités et de services publics dans les centres-villes et territoires ruraux.

Soyons constructifs, La transition écologique est nécessaire et urgente. Les alternatives existent. Encore faut-il avancer ensemble et arrêter de s'accrocher à ce diesel qui nous empoisonne tous. #giletsverts#GiletsJaunes pic.twitter.com/TKWck8Okxs — Cyril Pouchin (@cyril_pouchin) 17 novembre 2018

Lancée à l'initiative du café culturel associatif "C'est déjà ça" de Saâcy-sur-Marne en Seine-et-Marne, la communauté des "gilets verts" réunit ce mardi plus de 16.000 "J'aime" sur Facebook. Si le mouvement ne rattrape pas encore celui des "gilets jaunes", qui regroupait 290.000 personnes samedi dernier d'après le comptage du gouvernement, il compte bien se faire entendre à l'occasion de la marche pour le climat, le 8 décembre prochain.