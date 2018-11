et Marie-Pierre Haddad

publié le 21/11/2018 à 09:02

La colère des "gilets jaunes", la lassitude des maires... Autant d'événements qui ont lieu la même semaine et qui sont le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, selon Gérard Larcher.



Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 21 novembre, le président du Sénat estime que "le sujet, c'est la verticalité avec lequel s'exerce aujourd'hui le pouvoir exécutif. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on essaye de trouver ensemble des solutions". Il met ainsi en cause la façon dont Emmanuel Macron gère sa présidence.

Gérard Larcher explique vouloir "proposer l'annulation de l'augmentation de la taxe" carbone. Il précise que cela ferait 2,9 milliards d'euros d'économies pour l'État. "Je rappelle qu'aucun euro n'allait à la transition énergétique. On regardera les budgets",a-t-il ajouté.