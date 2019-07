EN DIRECT - Bac 2019 : journée sous tension avant les résultats

publié le 05/07/2019 à 06:00

Une journée d'angoisse pour les candidats au baccalauréat. C'est ce vendredi 5 juillet à 10 heures que les résultats devraient normalement être connus. Seulement, pour contraindre le gouvernement à rouvrir des négociations sur les réformes du lycée et du bac qu'ils dénoncent, des professeurs avaient refusé de saisir les notes des candidats mais aussi, pour certains, de rendre les copies.

Mais mercredi 3 juillet, le ministre de l'Éducation a mis fin aux interrogations des lycéens : si certaines notes d'examen manquaient, ce seront les notes du contrôle continu du l'année qui seront prises en compte pour compléter la moyenne. Une mesure qui pourrait conduire à certaines injustices.

Dans tous les cas, Jean-Michel Blanquer l'a assuré : "Tous les élèves de France auront leurs résultats". À la veille de leur publication, le ministère avait tenté de rassurer en affirmant qu'il n'y avait "plus que 700 correcteurs sur 175.000 (qui sont en grève) donc ça fait 0,35% qui ont décidé de ne pas rendre les copies".

Suivez l'évolution de la journée

06h56 - Dans l'enquête sur des soupçons de fraude concernant des épreuves de mathématiques au baccalauréat, deux nouveaux suspects, nés en 1982, ont été placés en garde à vue jeudi.



06h53 - "Là, et comme beaucoup de mes camarades, je suis dans le doute. Stressée, et en colère, regrette Victoire élève au lycée La Bruyère à Versailles.



06h50 - Les 743.000 candidats au bac doivent connaître dans quelques heures leurs résultats. Une incertitude plane cependant à cause du mouvement d'enseignants retenant encore environ 30.000 copies.



06h25 - À cause d'un bug informatique, des candidats ont su dès jeudi 4 juillet au soir s'ils étaient admis ou non. La faille a été réparée quelques minutes plus tard, le lien étant devenu inaccessible.

06h00 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct consacré aux résultats du baccalauréat, qui doivent normalement tomber ce vendredi 5 juillet, malgré le mouvement de grève de certains enseignants.