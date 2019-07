publié le 05/07/2019 à 07:45

En juin 2019, ils étaient encore quelques 740.000 candidats inscrits en Terminale à tenter d'obtenir le précieux sésame. Cette session aura été marquée par la fuite de sujets de mathématiques des séries ES et L.

Les élèves de la filière ES ont débuté leur semaine d'épreuves lundi 17 juin avec la philosophie, et posé leurs stylos pour la dernière fois après la langue vivante 2, l'après-midi du vendredi 21 juin. Les élèves en spécialité mathématiques ont été confrontés à quelques désagréments, notamment des erreurs constatées dans les questions et l'énoncé des sujets.

Malgré la grève des correcteurs et les annonces laissant entendre un possible retard ou report de milliers de copies, les futurs bacheliers recevront leurs résultats en temps et en heure, selon le gouvernement. Après s'être rendus dans leur centre d'examens pour consulter leurs notes, les admis pourront ensuite revenir dans leur établissement pour retirer leur diplôme, qui leur sera délivrer plus tard. Quant aux moins chanceux, ils devront se préparer au rattrapage.

Une fois que les lycéens connaîtront leurs résultats, ils devront récupérer leurs notes dans leurs centres d'examen ou de délibération, munis de leur carte d'identité et de leur convocation. Les documents sont à conserver soigneusement, au même titre que le diplôme (que les lycéens récupèrent plus tard), ils sont requis pour des candidatures dans l'enseignement supérieur.

