Bac 2019 : découvrez les résultats de la série STMG

publié le 05/07/2019 à 07:59

En 2019, près de 740.000 lycéens ont passé leur baccalauréat en France. Cette année, le plus jeune candidat est âgé de 11 ans et sept mois tandis que le plus ancien a 77 ans. Parmi ceux-là, ils sont plus de 150.000 à avoir affronté les épreuves du bac technologique.

Les élèves de la filière STMG ont fini leur examen le 24 juin dernier avec l'épreuve d'économie-droit. L'attente des résultats a été longue jusqu'à ce vendredi 4 juillet, mais si vous n'avez pas fraudé et que vos correcteurs ont délivré vos copies, vous pouvez découvrir dès maintenant vos résultats sur le site RTL.fr

Une fois que les lycéens connaîtront leurs résultats, ils devront récupérer leurs notes dans leurs centres d'examen ou de délibération, munis de leur carte d'identité et de leur convocation. Les documents sont à conserver soigneusement, au même titre que le diplôme (que les lycéens récupèrent plus tard), ils sont requis pour des candidatures dans l'enseignement supérieur.

