publié le 05/07/2019 à 11:31

Fautes dans des sujets de l'examen, fuite du corrigé d'une épreuve de mathématiques, grève des professeurs correcteurs... L'édition 2019 du baccalauréat connaît de multiples rebonds. Le dernier en date a touché l'académie de Lille. Certains candidats ont eu connaissance, dès le jeudi 4 juillet soir, de leurs résultats au bac qui ne devaient être mis en ligne que le lendemain.

En cause : "un problème technique", selon le rectorat joint par l'AFP. Il a été réparé quelques minutes plus tard, le lien étant devenu inaccessible, ajoute-t-il. Le rectorat ignore pour l'heure combien de bacheliers ont eu accès à leurs résultats lors de cette fuite vers 22 heures. "Ce qui est rassurant c'est qu'on est en mesure d'annoncer les résultats à 10h00", a-t-il ajouté.

"On s'en est aperçu très rapidement grâce à une veille sur les réseaux sociaux", rapporte à l'AFP le rectorat. Des élèves et internautes avaient posté des copies d'écran des résultats sur les réseaux sociaux. "Bon au final les résultats du #baccalaureat2019 c'était une fuite uniquement dans l'académie de Lille, donc maintenant on ne peut plus avoir accès aux résultats", écrivait Loana, "admise" au bac scientifique selon la photo qu'elle a publiée.

>> Consultez les résultats officiels du bac 2019 grâce à notre moteur de recherche RTL.fr, académie par académie.



>> Résultats du baccalauréat général 2019

>> Résultats du baccalauréat technologique 2019

>> Résultats du baccalauréat professionnel 2019