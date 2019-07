et Marie Guerrier

Les résultats du baccalauréat sont tombés ce vendredi 5 juillet, les 743.000 candidats sont heureux, déçus, un peu assommés ou euphoriques. Mais pour la première fois, certains ont des notes provisoires.

"J'ai pris 15 en SES avec le contrôle continu alors que je pense pas que j'aurais pu avoir 15", se réjouit une jeune bachelière. "Tant mieux pour ces élèves là, bien évidemment après il y a une vraie rupture d'égalité avec d'autres élèves qui pourraient dire 'ma note de contrôle continue était meilleure que celle que j'ai obtenue à l'épreuve terminale et donc pourquoi pas moi ?", confie une professeure en histoire venue soutenir ses élèves.

Jean-Michel Blanquer a expliqué que c'était la meilleure solution possible face à la grève des correcteurs, qui retenaient 30 000 copies encore hier soir. Potentiellement, certains lycéens sont recalés aujourd'hui alors qu'en réalité ils ont réussi l'examen. Par exemple, un élève peut être disqualifié alors qu'il a cartonné à l'examen dans une matière à fort coefficient mais sa note n'a pas pu être comptabilisée et on a pris sa note de contrôle continu qui est moyenne. Il peut aussi y avoir des élèves envoyés aux rattrapages alors qu'ils auraient eu le bac du premier coup.

"C'est effectivement un des inconvénients qu'il pourrait y avoir mais l'élève en question aurait le baccalauréat sinon. Je ne vais pas nier le fait que ça pose des problèmes", déclare le ministre de l'Éducation qui renvoie la responsabilité de la situation aux grévistes. Ces enseignants sont actuellement en assemblée générale, ils iront remettre les copies retenues au rectorat en fin d'après-midi.

