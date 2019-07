publié le 05/07/2019 à 14:02

Le ministre de l'Éducation nationale l'assure : tous les résultats du bac 2019 seront connus vendredi 5 juillet. À cette date seront donc fixés les bacheliers de la première heure, mais également ceux qui seront "admis au second groupe". Comprendre : ceux qui devront passer les épreuves dites des "oraux de rattrapage", avec leurs dates de convocation.

Sont ainsi concernés les candidats qui ont obtenu une moyenne supérieure à 8 sur 20 mais inférieure à 10 sur 20. Pour être repêchés, ils devront choisir parmi deux matières, déjà passées à l'écrit. "La meilleure note obtenue (à l'épreuve du premier ou du second groupe) est prise en compte par le jury", précise l'éducation nationale.

À l'issue de ces oraux de 40 minutes chacun, si le ou la candidat(e) obtient la moyenne, à savoir 10 sur 20, il ou elle sera définitivement reçu(e) au baccalauréat. À noter en revanche, qu'il faut impérativement obtenir au moins 8 sur 20 pour passer le rattrapage, tous les candidats ayant obtenu moins sont définitivement "ajournés".

Jusqu'au 11 juillet

Après les oraux de rattrapage, les résultats du bac du second groupe sont censés être connus entre le lundi 8 juillet et le mercredi 10 juillet jusqu'à 19 h. En clair, les résultats du repêchages doivent être disponibles l'après-midi même du jour du passage des oraux, et ce jusqu'à la clôture définitive des résultats du bac le 11 juillet.