publié le 05/07/2019 à 18:40

On commence à en savoir plus sur les soupçons de fuites au bac. Quatre suspects ont été présentés à la justice à Paris à la mi-journée : deux candidats et un couple de trentenaires qui devraient être mis en examen. Le rôle de chacun commence à se dessiner.

Il y a d'abord un homme de 37 ans. Il est surveillant dans un établissement scolaire privé de la région parisienne et soupçonné d'avoir eu accès au sujet de mathématiques des filières ES et L. On ne sait pas encore comment cet homme s'est procuré le sujet, en revanche, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir ensuite vendu les copies.

Sa compagne, 37 ans elle aussi, aurait servi d'intermédiaire dans cette transaction. C'est elle qui aurait livré les sujets aux deux candidats qui sont également présentés à un juge.

Ces derniers sont eux soupçonnés d'avoir acquis puis redistribué le sujet à d'autres élèves. Certaines sources parlent d'un montant d'environ 1.600 euros à l'achat. Dans cette affaire, 17 autres candidats ont été entendus, mais eux, ne sont pour le moment pas poursuivis par la justice mais pourraient être interdits de passer tout examen pendant une durée de 5 ans.

Les quatre suspects face au juge encourent en revanche une peine maximale de 3 ans de prison ferme pour abus de confiance et recel.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le parquet de Paris a commencé cet après-midi à présenter ses réquisitions dans le procès France Télécom, accablant les prévenus jugés pour "harcèlement moral", dix ans après des suicides d'employés.



Justice - Dieudonné a été condamné à Paris pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux à trois ans de prison, dont un avec sursis, et 200.000 euros d'amende.



International - Une foule immense défile dans les rues d'Alger malgré la chaleur et un important dispositif policier, lors du 20e vendredi de manifestations contre le pouvoir et le 57e anniversaire de l'indépendance.