Bac 2019 : "700 correcteurs" grévistes retiennent "30.000 copies", dit Blanquer

et AFP

publié le 04/07/2019 à 19:08

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a évoqué jeudi soir le chiffre de "700 correcteurs" grévistes qui retiennent encore "autour de 30.000 copies" du bac, à la veille de la publication des résultats du baccalauréat.

"Ce soir, il n'y a plus que 700 correcteurs sur 175.000 (qui sont en grève) donc ça fait 0,35% qui ont décidé de ne pas rendre les copies", a précisé le ministre lors d'un point presse, garantissant à nouveau que "tous les élèves de France auront leurs résultats demain".

Sur les correcteurs grévistes, Jean-Michel Blanquer a affirmé qu'"il ne peut pas avoir une petite minorité qui cherche à imposer sa loi à l'immense majorité qui fait son travail et qui a le sens du service public".

"Je pense aussi aux chefs d'établissements et à tous les personnels de l'éducation nationale qui sont impliqués dans cette vaste machine qu'est le baccalauréat depuis plusieurs semaines maintenant et qui ont bien fait leur travail et qui ont permis aux élèves de composer normalement" a-t-il ajouté.

Menaces envers les professeurs grévistes

Jeudi 3 juillet, Jean-Michel Blanquer avait reconnu "un petit risque" que certains élèves n'aient pas leurs résultats avant d'affirmer le contraire plus tard dans la journée, expliquant que si des notes manquaient, "la solution" serait de "donner la note de contrôle continu à titre provisoire".

Le ministre de l'Éducation nationale avait également menacé les professeurs grévistes, qui s'était déjà mis en grève lors de l'épreuve du bac de philosophie, lundi 17 juin. "J'ai bien dit aux quelques professeurs qui ont décidé de jouer ce jeu là (...) que les sanctions financières seraient très importantes" avait-il déclaré.