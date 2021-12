Chasse, vaccination, présidentielle... Les sujets d'actualité à éviter lors des repas de Noël

Offrir des cadeaux à ses proches, regarder des téléfilms sous un plaid, manger de bons produits... Les 24 et 25 décembre, tout semble réuni pour que perdure la magie de fêtes de fin d'année. Mais, à Noël, vous n'échapperez pas aux interminables repas au cours desquels vous allez (re)découvrir les opinions très tranchées des membres de votre famille.

Car, malgré les recommandations du Conseil scientifique visant à limiter le nombre de convives autour de la table, vous allez sûrement partager une dinde aux marrons et/ou une bûche glacée avec un oncle que vous ne voyez qu'une seule fois par an et dont vous aimeriez bien oublier les avis sur tous les sujets de société qui ont fait polémique durant l'année.

Alors, pour éviter toute contrariété, voici une liste non exhaustive de sujets d'actualité que nous vous déconseillons d'aborder entre les escargots et le saumon.

Présidentielle 2022

"Il faut que les discussions du repas de Noël des Français tournent autour de notre candidat." Christian Jacob, président des Républicains, avait présenté ses ambitions fin novembre dernier : que les Français parlent de Valérie Pécresse entre deux gorgées de champagne.

C'est pourtant le piège à éviter. Il n'y a rien de plus clivant que la politique et, au vue du nombre de candidats à la présidentielle 2022, il est presque impossible qu'un consensus entre tous les convives soit trouvé. Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Valérie Pécresse ou Jean-Luc Mélenchon, les arguments pourraient fuser et les assiettes voler.

La vaccination et le passe sanitaire

La politique vaccinale de la France est également un sujet sensible qui pourrait diviser les membres de votre famille. Passe vaccinal, gratuité des tests, dose de rappel, vaccination des enfants, les débats n'en finiront plus. De quoi faire fondre la bûche.

Si le sujet n'est pas à évoquer à table, il est toutefois important d'en parler avant de se réunir afin de prendre les mesures sanitaires les plus sures pour la protection de tous.

L'interdiction de la chasse

Êtes-vous plus du côté de Yannick Jadot, candidat EELV, qui veut interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances scolaires, ou de celui de Willy Schraen, président de la Fédération nationales des chasseurs ?



Le débat fait rage depuis plusieurs mois et est ravivé à chaque accident de chasse - très fréquents ces dernières semaines. Quoiqu'il arrive, il sera difficile de trouver un entre-deux pour contenter les deux camps.

L'écriture inclusive

"L'écriture inclusive, ça me semble bête." Cette phrase de l'écrivain Janine Boissard pourrait bien sortir de la bouche d'un des convives de votre repas de Noël et déclencher certaines envolées lyriques. Dans l'actualité depuis plusieurs années, la polémique autour de l'écriture inclusive est revenue sur le devant de la scène en novembre quand le pronom "iel" a fait son entrée dans la version en ligne du dictionnaire Le Robert.



Un sujet qui pourrait créer une division générationnelle entre les défenseurs traditionnels du français et les réformateurs "inclusifs" de la langue de Molière.

Le foie gras et les sapins

Comment finir cette sélection de sujets à éviter sans ceux qui viendront irrémédiablement sur le tapis, car ils font partie intégrante des festivités traditionnelles de Noël ? Cette année encore, le foie gras et les sapins de Noël sont la cible de plusieurs maires écologistes. Ils estiment que la production de foie gras est contraire au bien-être animal tandis que ce n'est pas respectueux de la nature de tuer des arbres pour les décorer.



Alors réfléchissez-y à deux fois avant de donner vos conseils pour entretenir au mieux votre Nordmann ou de proposer à tout le monde une tranche de foie gras du Sud-ouest. Attention à l'indigestion !