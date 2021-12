Coronavirus : la vaccination des 5-11 ans autorisée par la Haute autorité de santé

Crédit : Sebastian Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

La Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée ce lundi 20 décembre en faveur de la vaccination anti-Covid des enfants de 5 à 11 ans, mais ne souhaite pas la rendre "exigible ni obligatoire".

"Du fait de son efficacité vaccinale contre les variants majoritaires circulant actuellement et de son profil de tolérance satisfaisant, la HAS estime que le vaccin de Pfizer peut être utilisé à partir de l'âge de 5 ans", a souligné l'autorité sanitaire. La HAS "propose que les parents qui le souhaitent puissent faire vacciner leur(s) enfant(s) âgés de 5 à 11 ans à compter de la mise à disposition des doses en formulation pédiatrique".

Elle propose aussi de vacciner en priorité "les collégiens (de moins de 12 ans, dont les caractéristiques sont proches de celle des autres collégiens) afin de compléter rapidement la campagne de vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus".

Vaccination dès mercredi ?

Elle préconise également que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans "puisse se faire dans le cadre d'une décision médicale partagée, sans la rendre exigible ni obligatoire après avoir apporté, aux familles ainsi qu'aux enfants une information claire et adaptée à leur âge, sur la connaissance des bénéfices et des risques liés à l'administration de ce vaccin".

La vaccination des enfants devra être précédée de la réalisation d'un test sérologique (en l'absence d'antécédent connu et documenté de Covid-19) afin de limiter l'administration du vaccin à une seule dose en cas de test positif.

Samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que la vaccination contre le Covid-19 serait offerte à tous les enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi "si tout va bien".