DÉBAT - Chasse : échange tendu sur RTL entre le lobbyiste Thierry Coste et Yannick Jadot

Les lobbies pro-chasse ont-ils l'oreille d'Emmanuel Macron ? Selon ThierryCoste, lobbyiste des chasseurs, "de toute évidence oui". Invité à débattre face à Yannick Jadot à l'antenne de RTL ce mercredi 15 décembre, il précise : "On l'a de la plupart des candidats, sauf Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot".

"L'objectif n'est pas d'imposer quoi que ce soit. On est des passionnés de nature, on chasse à l'endroit où on vit. Bien sûr que l'on a des viandards et des gens qui se comportent mal, mais c'est une infime minorité", explique-t-il.

Yannick Jadot a proposé que la chasse soit interdite le weekend, en période de vacances scolaires et pendant les jours fériés. Sur RTL, le candidat écologiste à l'élection présidentielle "reconnaît que la plupart des chasseurs respectent la loi". "Alors, foutez-nous la paix", lui répond Thierry Coste. "Comme dans tous les pays européens, je souhaite qu'il y ait des jours dans la semaine où des familles puissent sortir, pour que tout le monde puisse profiter en sécurité de la nature", défend Yannick Jadot.

L'échange s'est rapidement tendu. Thierry Coste accuse Yannick Jadot "d'être démago". Le candidat réplique : "Cette chasse doit être plus encadrée (...) Deux jours par semaine, comme en Italie, je veux que tout le monde puisse se balader sans prendre de risque".