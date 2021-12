Noël : la recette du pain d'épices de Cyril Lignac pour accompagner le foie gras

Antoine de Melun voudrait des conseils pour une recette de pain d'épices "plutôt salé et à déguster avec le foie gras".

"Pain d'épices et foie gras, cela marche très bien. Le débat, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de saler le pain d'épices, parce qu'on a le contraste entre le foie gras salé et le pain d'épices sucré un peu épicé", explique Cyril Lignac. "Le seul truc, c'est à la sortie du four du pain d'épices, on met un peu de miel dessus, mais on n'est pas obligé de le faire", ajoute le chef.

Faites préchauffer le four à 180 degrés. Dans une casserole faites bouillir 20cl d'eau, 90g de sucre, 200g de miel, zestes de citron et zestes d'orange, une gousse de vanille et les épices à pain d'épices (du girofle, anis, quatre épices). Mélangez le tout pour en faire un sirop.

À côté, on mélange 400g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel. "On peut mettre un petit peu de bicarbonate de soude parce que ça allège vraiment", précise le chef. Versez le sirop sur ce mélange de farine et "cela gonfle énormément". Versez 140g de beurre fondu sur cette préparation. "Si on veut twister la recette, on peut ajouter des marrons glacés dans la pâte", révèle Cyril Lignac. Il ne vous reste plus qu'à enfourner 20 minutes à 180 degrés. "Cela colore très vite, mais il faut bien le laisser cuire", conclut Cyril Lignac.

