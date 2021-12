Bordeaux : le sapin de Noël en verre va coûter 130.000 euros à la mairie sur 5 ans

Vers la fin de la polémique ? Vendredi, le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic a dévoilé le nouveau sapin de Noël, dessiné par Arnaud Lapierre, qui trônera sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à début janvier.

Depuis l'annonce de l'installation d'un sapin en verre à la place d'un "arbre mort" d'après les mots du maire, les réactions ont fusé pour dénoncer le non-respect des traditions par la mairie écologiste. Mais lui assure que ce sapin est écologique et permettra à la mairie de faire des économies. "C’est un sapin qu’on va ressortir tous les ans pour permettre d’amortir son coût, confirme l’élu EELV. Ce n’est pas une œuvre éphémère. Elle est réutilisable pour cinq années au moins et très facile à stocker", a-t-il expliqué à Actu.



Dès son arrivée à la mairie en 2020, l'édile s'était attaqué au coût du sapin, qui s'élevait à 60.000 euros par an, soit 300.000 euros sur cinq ans. Avec cet "arbre" en verre, la mairie fait radicalement baisser la note, puisque qu'il ne coûtera "plus" que 130.000 euros sur cinq ans, soit 26.000 euros par an. De quoi mettre fin à la polémique ?

Les Bordelais photographient le nouveau sapin de Noël. Crédit : Philippe de Maria