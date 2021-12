Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux fêtes de fin d'année et plus particulièrement aux soirs des réveillons de Noël et du Jour de l'An qui charrient plus de dangers qu'on ne le pense, comme tous les urgentistes de France peuvent en témoigner.

Qu'il s'agisse de l'ouverture des bouteilles de champagne ou de celle des huîtres, ces soirées festives regorgent de situations susceptibles de déraper et de gâcher l'ambiance. Michel Cymes vous donne ses conseils pour éviter de terminer la soirée aux urgences...

Il faut savoir que le bouchon de champagne dans l'oeil est la première cause de cécité traumatique en France. On a beau prévenir, chaque année on s'aperçoit qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.