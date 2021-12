Coronavirus : ce que recommande le Conseil scientifique pour les repas de Noël

Cinquième vague, variant Omicron, dose de rappel... Le Covid-19 va une nouvelle fois s'inviter dans les foyers des Français pour les fêtes de fin d'année. Pour limiter toute reprise épidémique, alors que l'augmentation des contaminations ralentit, le Conseil scientifique a rendu publiques ses recommandations qu'il a transmises cinq jours plus tôt aux autorités.

Il insiste dans un premier temps sur le dépistage. "Pour protéger au mieux les participants à une fête, outre bien entendu un schéma vaccinal complet, le geste le plus utile consiste, pour tous les participants, et en particulier les moins fragiles, les plus jeunes et les plus actifs socialement, à se dépister", a-t-il recommandé. Ce dépistage devrait se faire, soit par un autotest le jour même, soit par un test antigénique, la veille ou le jour même de l'événement.

Le port du masque même à table ?

Le Conseil scientifique poursuit ses recommandations en évoquant la question du port du masque. Il conseille aux "personnes les plus fragiles ou non vaccinées" de porter un masque FFP2 "dès que cela est possible". Évidemment, difficile de manger de la dinde et des marrons avec un masque sur la bouche. L'instance parle donc de respecter ces gestes barrière avec "toute la complexité néanmoins liée à cet usage".

Alors que beaucoup de Français se demandent s'ils pourront être plus de 6 personnes autour de la table, le Conseil scientifique ne se prononce pas sur ce sujet, en justifiant que les situations varient énormément selon la taille des pièces et le type de convives qui s'y trouvent.

Toutefois, il recommande fortement d'aérer les pièces "au moins 10 minutes par heure ou en permanence si possible". Le Conseil ajoute que "l'utilisation d'un capteur de CO2 doit être fortement encouragée".