Présidentielle 2022 : le pari réussi de Christian Jacob avec le congrès LR

Une opération gagnante ? Les Républicains franchissent une première étape dans la délicate désignation de leur candidat pour l'élection présidentielle de 2022. Les sympathisants LR avaient jusqu'au 16 novembre pour adhérer au parti et ainsi pouvoir voter lors de cette primaire fermée revisitée. Critiqué lors de son annonce, ce congrès aura finalement permis de remettre à flot Les Républicains et de renforcer le pouvoir de Christian Jacob à sa tête.

C'était la condition sine qua non pour participer à l'investiture Les Républicains pour la présidentielle : être adhérents à jour de cotisation. Cette décision a eu comme premier effet de faire revenir deux des cinq candidats, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, obligés de redevenir membre du parti pour inciter leurs forces vives à faire de même.

Un premier bras de fer gagné pour le président des Républicains Christian Jacob qui a fait rentrer au bercail deux poids lourd de sa famille politique.

Le cap des 100.000 adhérents dépassé

Christian Jacob sera celui qui a réussi à faire revenir les adhérents en masse au sein du parti. Un défi d'une ampleur considérable après l'effondrement de la droite dans la foulée de l'affaire Fillon et de l'élection d'Emmanuel Macron. Le nombre d'adhérents était tombé à 60.000 adhérents en 2019, après en avoir totalisé 237.000 à jour de cotisation il y a cinq ans.

Le président des Républicains s'était donc fixé la barre symbolique des 100.000 adhérents pour mener à bien la désignation du candidat Les Républicains. Pari largement réussi : 148.862 Français s'apprêtent à voter à partir du 1er décembre pour le candidat qui portera le programme du parti dans la course à l'Élysée. 45.000 adhérents de plus ont été comptabilisés en un mois et demi.

Un chiffre non négligeable à cinq mois d'une élection présidentielle, même si cela ne signifie pas que la totalité des adhérents se prononceront le moment venu. A titre de comparaison, les militants étaient 79.183 le 25 septembre, date à laquelle ils ont tranché en faveur de l'organisation d'un congrès.

Le retour des adhésions au sein des Républicains est aussi le retour d'une manne financière A 30 euros l'adhésion individuelle, cela représente une somme non négligeable.