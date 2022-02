L'horoscope du lundi 31 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous pourriez vous sentir comme privé de votre liberté pendant quelques jours, peut-être parce que vous aurez des obligations que vous ne pourrez que respecter. Nous en reparlerons demain avec la nouvelle Lune, qui est surtout active pour le 2e décan. Le 1er décan reçoit encore les influx de Mars toute la semaine, aussi peut-il y avoir du conflit dans l'air, à moins que vous n'ayez une importante décision à prendre.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

Tout baigne pour le 1er décan, dont les projets seront boostés toute la semaine, en revanche, c'est moins facile pour le 2e décan, qui peut éprouver de la tristesse, un manque, ou se sentir en moins bonne forme : fatigue, démotivation, vous avez peut-être un problème dont vous ne voyez pas la fin et qui vous oblige à vous adapter sans cesse à des changements dont vous ne voulez pas. C'est d'ailleurs l'objet de la nouvelle Lune de demain.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

Qui va piano, va sano, ou en français, qui veut aller loin ménage sa monture ; c'est ce que vous faites en ce moment, 2e décan et ça ne peut que vous porter chance. Vous devancez les éventuels obstacles avec la certitude que vous allez y arriver, et c'est cette force intérieure qui est votre meilleur atout. Elle est représentée par Saturne, planète en bon aspect avec vous

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

1er décan, né après le 26 juin, Mars s'oppose à vous et il se peut que vous vous trouviez en milieu hostile. On vous en veut, on vous met des bâtons dans les roues. A moins que vous n'ayez attrapé froid ou une indigestion... Le plus souvent, vous serez un peu perturbé par l'une de vos relations, agressive, et vous ne saurez pas quoi faire pour que ça s'arrange. Votre partenaire peut être en cause (jusqu'à dimanche).

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

Lion

3e décan, Mercure terminera sa rétrogradation jeudi et si vous avez eu des petits soucis répétitifs, des détails mineurs mais envahissants à gérer, ce sera fini. Avec Mercure ce n'est jamais rien de grave et vous, 3e décan, vous n'avez pas de dissonance sur votre Soleil pour le moment. Il s'agit donc de retards dans le courrier, dans les livraisons, ou de communication compliquée avec un collègue.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

Vierge

Vous avez tout bon cette semaine, quel que soit votre décan. Le 1er par exemple, sera doté d'un courage exemplaire pour lutter contre l'injustice sous toutes ses formes. Bien soutenu, vous pourrez en faire encore plus pour ceux qui sont mal traités. 2e décan, Vénus vous sourit et vous donne beaucoup de charme ; il serait étonnant que vous n'ayez pas quelqu'un en tête. 3e décan, vos échanges seront au top après jeudi.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

Balance

Le 1e décan reçoit encore des influx de Mars, surtout né après le 27 septembre, vous ne tiendrez pas en place cette semaine, peut-être parce que vous démarrez quelque chose. Mais il se peut aussi qu'il y ait du tirage en famille, que tout le monde soit un peu énervé. Rien ne sert de vous énerver aussi, essayez au contraire de garder votre calme et de ne pas répondre aux petites agressions quotidiennes.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

Scorpion

2e décan, prévoyez une semaine un peu ennuyeuse, vous avez un souci à gérer avec la famille, ou avec un proche en particulier, qui n'a que des critiques à vous faire. Il y a peut-être une histoire de succession qui ne se règle pas bien parce que vous ne communiquez pas et que rien ne peut se résoudre sans un dialogue préalable. Peut-être qu'il faudra vous faire violence, mais il n'y a pas d'autre solution.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

Sagittaire

Certains du 1er décan sont probablement en bisbille avec une personne de leur entourage. Vous avez été trop loin, avez outrepassé les limites et on vous le reproche. Toutefois, dans quelques cas, cela peut prendre une teinte juridique et vous devez faire appel à un avocat... Cela dit, cela devrait pouvoir se régler à l'amiable après le 12 février, et même avant si vous faites un petite concession.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

Capricorne

Une semaine propice aux réalisations, vous serez hyper-actif et les résultats seront à la hauteur, surtout si vous démarrez une nouvelle activité en laquelle vous croyez. Cela s'adresse au 1er décan, né fin décembre surtout, et il faut en profiter parce que les énergies seront moins fortes la semaine prochaine. Cela dit, certains n'en seront pas conscients, mais ils feront preuve d'une trop grande autorité.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

Verseau

Dans votre signe, le Soleil va à présent vers une conjonction avec Saturne, 2e décan, et cela risque de doucher votre enthousiasme. La réalité sera un peu dure à accepter, mais vous ne pourrez pas faire autrement, surtout né autour du 4 février. 1er décan, c'est bien plus positif pour vous, Mars et Jupiter sont en phase toute la semaine et vous prendrez des décisions, établirez des plans à réaliser en mars.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

1er décan, vous allez bénéficier d'une aide importante, et ce sont surtout ceux qui ont des soucis avec l'administration ou la justice qui pourront en profiter. La conjoncture sera active toute la semaine et peut aussi vous inciter à voir l'avenir de manière plus optimiste. 2e décan, la dissonance entre le Soleil et Saturne pourrait être un peu déprimante, vous ne vous sentez pas libre d'être vous-même.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons