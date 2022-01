L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons

1er décan : Une belle année vous attend. Vous avez longtemps profité des influx d’Uranus, ils ne sont plus actifs à présent, mais vous vous êtes enrichi d’une ou plusieurs expériences qui aujourd’hui encore vous sont utiles. Cette année c’est l’une de vos planètes, Jupiter, qui vous faire du bien : elle revient dans votre signe, comme en mai-juin l’année dernière et occupera votre décan du 1er janvier au 12 février, donnant le top de départ à une année de développement personnel et surtout professionnel. Vous pourriez vous découvrir une ambition que vous n’aviez pas jusqu’à présent, ou vous définir un objectif qui vous occupera pratiquement toute l’année et vous donnera l’impression d’exister davantage.

2e décan : Uranus est toujours à votre disposition pour progresser, sauf en janvier où elle sera en dissonance avec Saturne, ce qui risque de vous ennuyer ; vous serez un peu freiné dans votre élan, mais ça ne durera pas puisque Saturne s’en ira en février. Vous disposerez alors d’une harmonie entre Jupiter et Uranus qui ira dans le sens inverse, c’est-à-dire que votre développement, vos projets, prendront un essor encore plus grand que prévu. Ce sera vraiment une excellente période que ce mois de février et vous continuerez sur cet élan. Mais la rentrée vous verra de nouveau aux prises avec des ralentissements et un projet qui n’avance qu’à petits pas.

3e décan : Neptune est encore chez vous et conjointe à votre Soleil, et cela risque de vous conduire sur la mauvaise route. Le positif dans cette conjoncture c’est que vous serez obligé de prendre conscience du ou des mauvais choix que vous avez faits et que ce sera le début d’une reprise en main de votre situation. Ça ne se fera pas tout de suite, il y aura des hauts et des bas, mais vous parviendrez à terme à reprendre le contrôle sur votre vie. C’est peut-être quelqu’un qui l’avait jusqu’à présent, ou alors vous étiez dépendant d’un produit et cela vous empêchait de disposer de votre libre-arbitre. Vous n’en êtes pas encore sorti, mais cela ne va pas tarder.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.