L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

1er décan : Uranus et même Saturne ont terminé leur transit et ne vous ennuieront plus avant longtemps, c’est promis ! Et d’ailleurs l’année démarre bien puisque vous recevrez, jusqu’au 12 février, un bon aspect de Jupiter depuis vos amis Poissons. Ce qui signifie que vous pourriez attendre un enfant, avoir fait quelque chose de créatif et qui plaira, ou encore être particulièrement en forme physiquement et plus séduisant, charismatique que jamais. Du 10 mai au 28 juillet, Jupiter stationnera en Bélier, votre secteur du travail et c’est dans ce domaine que vous pourrez développer quelque chose, ou grimper un échelon.

2e décan : Uranus s’oppose à vous toute l’année, alors que Saturne terminera sa dissonance mi-mars, ouf ! Elle ne vous gênera plus pour effectuer les changements qui s’imposent dans votre vie relationnelle. Peut-être ressentiez-vous de la culpabilité à l’idée de casser un lien, de quitter quelqu’un ? En tout cas, cette culpabilité vous quittera et ne reviendra pas. Cela dit, vous pouvez aussi avoir eu un important problème familial, qui s’est résolu en fin d’année ou qui se résoudra d’ici mars. Probablement quelque chose avec un parent âgé dont vous devez vous occuper.

3e décan : Vos meilleures planètes cette année ce sont Jupiter et Neptune, qui vont se rencontrer en Poissons à partir du 26 mars, sur la même latitude, ce qui renforce l’aspect. Il est donc possible que vous soyez très productif sur le plan artistique, ou que vous gagniez beaucoup d’argent, ou encore que vous attendiez vous aussi un enfant… Mais il y a aussi la dissonance de Saturne qui peut vous exposer à un obstacle difficile à surmonter, ou à des problèmes avec l’un de vos parents ou l’un de vos enfants. Il faudra prendre sur vous…

