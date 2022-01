L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

1er décan : Ça y est, vous êtes définitivement débarrassé d’Uranus, qui a pu vous conduire à révolutionner (en douceur j’espère) votre vie. Le but de cette conjoncture était de vous faire lâcher prise, de vous inciter à vous "détacher"…La conjoncture de cette année et surtout la présence de Jupiter dans votre secteur des projets et de l’avenir, va vous permettre de regarder devant vous avec confiance. Il se peut que vous soyez très amicalement (ou amoureusement) entouré pour traverser 2022, en tout cas tout janvier et une partie de février devrait vous permettre de vivre une nouvelle relation, ou de mettre en place un projet qui peut avoir du succès.

2e décan : C’est à votre tour de recevoir Uranus (déjà en 2021) et elle ne va pas vous faciliter les choses car elle sera en dissonance avec Saturne qui occupe le zénith de votre thème en début d’année. À tous les coups, il va y avoir du changement dans votre vie professionnelle : chômage, retraite… ou une nouvelle orientation à prendre. Mais le plus fréquent sera un changement de direction à la tête de votre entreprise et cette nouveauté ne sera pas pour vous plaire : disons que vous aurez du mal à vous y adapter, d’abord parce que vous n’aimez pas le changement, et ensuite parce que vous aurez l’impression que vos prérogatives se réduisent comme peau de chagrin.

3e décan : La conjonction entre Jupiter et Neptune (de mars à mai) sera en bon aspect avec vous et porteuse d’une chance parfois exceptionnelle. Cela dit, ça dépend de ce que faisaient ces planètes dans votre thème de naissance. Mais a priori, cette configuration peut faire suite à une boucle de Vénus datant de décembre et encore active en janvier, et qui est symbole de passion amoureuse. Alors peut-être qu’avec Jupiter et Neptune pour alliées, vous pourrez regarder votre avenir amoureux avec confiance et vous laisser aller à aimer, et à être aimé. Toutefois, un projet pourrait aussi connaître un beau succès. Mais le contexte social peut aussi être très remuant à cause de la présidentielle.

