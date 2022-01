L'horoscope du vendredi 28 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En dissonance avec Uranus, le Soleil Verseau indique que l'un de vos projets n'est pas prêt, ou n'est pas réalisable pour l'instant. Mais c'est une question de jours, l'aspect d'Uranus ne durera pas (jusqu'à lundi). Il se peut aussi que vous soyez énervé, tendu, parce que vous attendez quelque chose ou quelqu'un (2e décan). 1er décan, préparez-vous à être contrarié aujourd'hui ou demain, par votre boss ou un parent.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

3e décan, Mercure et Pluton conjointes vous envoient un bon aspect, qui vous permet de comprendre intuitivement les situations ; écoutez vos petites voix intérieures pendant quelques jours, parce que vous pourriez avoir affaire à quelqu'un que vous aurez du mal à déchiffrer, qui restera mystérieux, silencieux. Vos sens capteront ce qu'il ou elle ressent, adaptez votre comportement à son attitude.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

Votre liberté de pensée est importante pour vous, 2e décan, surtout depuis quelques mois où vous semblez subir des influences qui se veulent positives mais qui ne vous correspondent pas. Quelqu'un joue avec vos croyances ou même avec cette naïveté qui est souvent propre aux Gémeaux. A moins que ça ne soit vous qui ayez adhéré à une forme de religion ; mais vous pouvez aussi étudier un savoir ésotérique.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

Face à vous, 3e décan, Mercure s'est installée en conjonction avec Pluton et il semble qu'un ou une partenaire va chercher à vous influencer. Vous avez le choix de le/la croire ou pas. Quoi qu'il en soit, cette personne veut avoir une forme de pouvoir sur vous, et vous le lui accordez parce que vous pensez qu'il ou elle a raison, ou est de toute façon plus fort/e, plus intelligent/e que vous. Faux !

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

Lion

2e décan, vous serez sensible à la dissonance Soleil/Uranus, active jusqu'à lundi. Elle produit un stress anticipatif, que vous pourriez contrôler, mais il semble que c'est lui qui vous contrôle. Vous craignez qu'il ne se passe quelque chose dans la boîte qui vous emploie, ou qu'un changement de direction n'ait un mauvais impact sur votre carrière. Cela dit, il est vrai que vous êtes à la croisée des chemins.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

Vierge

Une bonne conjoncture pour le 3e décan, qui aura une idée lumineuse ou une parole qui permettra à un proche de se reprendre et de mieux se contrôler. Vous êtes généralement de bon conseil parce que vous avez une excellente analyse des situations ; vous ne vous laissez pas piéger par les apparences et êtes généralement très désintéressé. Vous n'agissez pas par calcul, sauf quand la situation l'impose.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

Balance

La conjonction entre Mercure et Pluton, exacte ces jours-ci, concerne votre 3e décan qui a probablement bien du mal à comprendre l'un de ses proches. Il peut s'agir d'un frère, d'une soeur et même d'un enfant adolescent. Il ou elle vous semble avoir besoin d'aide et la refuse, n'écoute absolument pas vos conseils et peut, à certains moments, mal vous parler. Ne vous épuisez pas à vouloir aider ceux qui ne le veulent pas.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

Scorpion

Vous serez probablement remué, 2e décan, par la dissonance Soleil/Uranus. Cela fait des mois que vous avez un problème avec un partenaire qui vous rejette, ou que vous rejetez et qui n'accepte pas votre choix. D'ailleurs, quel que soit le choix en question, vous ou l'autre ne l'acceptez pas. Vous serez encore confronté à ce problème ces jours-ci, surtout né vers le 3 novembre, mais plus pour longtemps !

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

Sagittaire

Dans votre signe, la Lune se heurte à Neptune. Méfiez-vous de votre tendance à idéaliser les autres, ou les situations, vous pourriez aller au-devant d'une déception. Cela dit, cela s'est peut-être déjà produit car Neptune est en dissonance avec vous (3e décan) depuis quelque temps. Ou alors, vous refusez de voir ce qui, normalement, vous sauterait aux yeux ; mais quelqu'un brouille votre jugement.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

Capricorne

C'est encore chez vous que cela se passe, dans votre 3e décan, surtout né après le 15 janvier : Mercure rétrograde " sur " Pluton et cela peut produire deux situations. Ou vous subissez une personne qui vous dit parfois des choses inacceptables, mais vous ne pouvez pas faire autrement... Soit c'est vous qui êtes dur avec quelqu'un qui est, selon vous, trop faible. Vous essayez de l'endurcir, mais ce n'est pas la bonne manière.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

Verseau

Dans votre 2e décan, le Soleil forme une dissonance avec Uranus, ce qui vous vaut certainement des tensions, de l'anxiété aussi pour certains natifs. Essayez de ne pas y céder parce que cela vient de ce que vous anticipez, d'une situation dont vous pensez qu'elle va se produire, alors que ce n'est pas sûr. Et si vraiment cela doit arriver, concoctez-vous d'ores et déjà un plan B, une sorte d'échappatoire.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

Ne vous laisser pas dicter ce que vous devez penser, 3e décan. On essaye de vous influencer pour que vous ayez les mêmes idées, ou une même vision d'une situation. A moins qu'on ne vous empêche de vous exprimer, pour une raison ou pour une autre... Réagissez, vous devez absolument penser par vous-même ! Un sursaut de révolte ne vous ferait pas de mal et remettrait l'autre ou les autres à leur place.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons