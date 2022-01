L'horoscope du jeudi 27 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous vous sentirez courageux, audacieux, prêt à tout pour qu'on reconnaisse votre valeur, mais évitez toute forme de polémique, surtout avec votre supérieur ou avec un parent. Ce n'est pas le moment d'imposer vos idées à tout prix, soyez plus subtil que ça et laissez entendre ce que vous pensez, ne l'affirmez pas. Faites parler votre interlocuteur, qu'il ou elle vous fasse part de ses idées en premier et adaptez-vous.

Taureau

Jupiter est forte aujourd'hui et elle est en harmonie avec vous, 1er décan. Un projet est en train de se développer plus vite que prévu et cela peut même déjà booster le 2e décan, qui est celui qui progressera le plus cette année. Des remous ne sont pas à exclure, mais d'une manière ou d'une autre vous vous sortirez des contraintes qui pèsent actuellement sur vos épaules. Ce sera d'ailleurs une expérience intéressante.

Gémeaux

Vous aurez tendance à tout exagérer aujourd'hui, vous vous sentirez jugé, peut-être même accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, 1er décan. Aussi vous sentirez-vous très injustement traité. Mais, peut-être que vous ferez une montagne de pas grand-chose (sauf exception). 2e décan, la sagesse de Saturne déteint sur vous, quelqu'un vous inspire et vous sert en quelque sorte de modèle.

Cancer

Si vous êtes né en juin, il se peut qu'on vous fasse une proposition sur laquelle vous ne pouvez qu'hésiter. Elle est très tentante, mais elle implique un choix difficile. Peut-être s'agit-il d'un travail qui se situe un peu loin de chez vous, mais qui correspond en tout point à ce que vous désirez ? Réfléchissez bien et ne laissez pas les aspects pratiques prendre le dessus sur les avantages que vous pourriez obtenir.

Lion

Vous serez joyeux, expansif, bourré d'optimisme, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Il est possible que vous ayez trouvé le moyen de revenir à un niveau honorable au niveau de vos gains. Il s'agit éventuellement d'un nouveau travail, quelque chose que vous êtes en train de démarrer et qui se révèle assez fructueux. Mais vous pouvez aussi toucher une compensation, un héritage, un remboursement.

Vierge

Vous serez tracassé aujourd'hui, surtout si vous êtes de fin août et début septembre. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes nombreux à avoir une affaire judiciaire ou administrative en cours et il est possible que vous y pensiez beaucoup ou même que vous ayez un rendez-vous au tribunal ou chez l'avocat. Mais rien n'en ressortira car Mercure est rétrograde et il ne se passera rien de concret.

Balance

Une bonne journée pour vous, ce que vous avez mis en place, ou un projet qui est en cours de réalisation semble très prometteur et vous en aurez la preuve aujourd'hui. On vous appellera ou vous recevrez un courriel, quelque chose qui vous donnera une bonne dose d'espoir (1er décan). 2e décan, ce sont encore les questions que vous vous posez au sujet de vos amours passées qui sont en vedette.

Scorpion

Le côté matériel de l'existence doit être très agréable en ce moment, peut-être parce que vous vous êtes offert quelque chose d'utile et que vous en profitez tous les jours... Cela dit, il est très possible aussi que vous ayez un projet en gestation - ou un enfant - et que vous ressentiez une joie intérieure que vous éprouvez très rarement. La conjoncture vous invite à profiter de ces moments sans arrière-pensée.

Sagittaire

Dans votre 1er décan, la Lune se heurte à Jupiter et donne de l'ampleur à votre sensibilité, à vos émotions. Une situation familiale pourrait être en cause, à moins qu'il ne se passe quelque chose concernant votre maison, un déménagement ou des travaux. Vous pourriez aussi vous investir dans un nouveau travail que vous feriez en famille, celle-ci prenant de l'importance en ce moment (jusqu'au 12/2).

Capricorne

Mars est chez vous depuis lundi, 1er décan et elle est en train de se relier à Jupiter. Si vous avez quelque chose à entreprendre, c'est maintenant ou jamais ! Vous avez tous les atouts en main, ne vous laissez pas déborder par l'ampleur de la tâche, vous ne pouvez qu'atteindre votre objectif. Certains pourraient se former, faire un stage ou un apprentissage, ne rechignez pas cela vous sera très utile plus tard.

Verseau

C'est la journée de l'espoir, surtout pour le 1er décan, une perspective pas si lointaine que ça peut vous réjouir. En tout cas, elle vous fait surtout beaucoup rêver. Votre imagination s'emballe sous la conjoncture de ce jeudi, et peut vous emmener un peu trop loin ; gardez un pied sur terre, svp ! Et quel que soit votre décan, l'amitié et les relations professionnelles seront au premier plan jusqu'à samedi.

Poissons

Vous ne saurez plus très bien où est la limite entre rêve et réalité, natif de février. Vous voulez croire en quelqu'un et en même temps vos précédentes expériences vous incitent à vous méfier de ce que vous pensez être une chance. Il est vrai que Jupiter est conjointe à votre Soleil et que vous auriez du mal à ne pas être résolument optimiste, en dépit d'éventuels signaux d'alarme. Restez mesuré.

