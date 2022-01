L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

1er décan : Bonne nouvelle, Saturne vous a quitté en décembre 2021 et ne reviendra plus. Uranus a également terminé sa dissonance avec vous, il ne reste plus que Jupiter pour s’intéresser à vous et c’est du gâteau. La planète de chance et de développement va d’abord passer par les Poissons du 1er janvier au 12 février, vous permettant probablement de "faire" de l’argent, de toucher le fruit de votre travail ou de vos investissements. Mais le plus intéressant sera sa station en Bélier (10 mai au 28 juillet) car là, vous pourrez non seulement développer vos affaires mais les diversifier. Il y aura des propositions alléchantes ou c’est vous qui serez force de proposition et dans tous les cas de figure vous serez satisfait.

2e décan : Vous recevez la dissonance d’Uranus depuis l’année dernière, et elle revient dès janvier tout en étant en mauvais termes avec Saturne, une conjoncture qui se terminera en fin de mois et ne reviendra pas. Depuis un certain temps vous êtes écartelé entre le passé (Saturne) et le futur (Uranus) certains ayant une importante décision à prendre, ou à subir. Le reste de l’année, Uranus sera toujours là, mais en bon aspect avec Jupiter à partir du 12 février et jusqu’au 26 mars ; vous finirez par accepter certains changements et cela aura des effets immédiats sur votre compte en banque. On vous offrira une grosse somme ou vous la gagnerez grâce à un coup de chance totalement imprévu.

3e décan : Uranus s’avançant jusqu’à la fin du 2e décan, vous en aurez forcément des échos et il faut vous préparer, anticiper des changements dont vous n’avez pas envie mais que vous serez plus ou moins obligé d’accepter. Il s’agit d’un changement de culture dans votre entreprise, d’un déménagement pour certains, ou encore d’un bouleversement au sein de la famille parce que les enfants s’en vont, par exemple. Par ailleurs Jupiter vous enverra des influx depuis votre secteur des gains et acquisitions (26 mars au 10 mai) puis en fin d’année : il se peut que vous achetiez un bien. Enfin, c’est ce qu’on vous conseillera, mais pas sûr que vous ayez vraiment envie d’investir dans la pierre.

