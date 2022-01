L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

1er décan : Les bonnes influences d’Uranus sont terminées et vous démarrez l’année avec Jupiter ! Comme en 2021 elle va se trouver opposée à votre décan et, selon sa force dans votre thème natal, elle peut être très positive ou… moins positive. Au positif, il est possible que vous trouviez quelqu’un avec qui vous associer, un projet en préparation depuis des mois. Même chose si vous avez fait une rencontre et que vous voulez vous marier… Au négatif, vous aurez à affronter l’administration, voire un divorce. Jupiter vous regardera jusqu’au 12 février, puis se glissera en Bélier d’avril à fin octobre. Un secteur d’argent, de l’argent qui peut provenir d’un héritage, d’une donation ou de la vente d’un bien.

2e décan : Uranus est toujours à la tâche pour vous libérer de vos inhibitions et vous encourager à faire ce que vous avez toujours voulu faire sans oser le faire ! C’est vraiment l’aspect le plus libérateur du zodiaque et si vous aviez des inhibitions, elles sont probablement en train de sauter. Uranus va vous offrir tout un champ de possibilités (cela a commencé en 2021) et ce nouvel espace vous permettra de vous déployer : une nouvelle activité peut-être ? Ou une formation qui vous ouvrira des horizons, une mutation à l’étranger ? Toute progression sera la bienvenue et vous en oublierez vos petites manies, votre besoin de sécurité… Février et mars seront parmi les meilleurs mois de l’année.

3e décan : L’opposition de Neptune est toujours active cette année, et elle se doublera d’une conjonction avec Jupiter entre le 26 mars et le 10 mai. Mais elle sera très probablement active avant le 26 mars. Cet aspect peut être très positif tant que vous resterez lucide sur les personnes que vous rencontrez et avec qui vous voulez vous associer ou… vous marier. Vous pourriez avoir affaire à quelqu’un qui cache son jeu et qui cherchera, à terme, à faire de vous quelqu’un d’autre. Si vous êtes déjà associé ou en couple, vous risquez de vous apercevoir que vous n’avez pas fait le bon choix ; mais aurez-vous la possibilité de redresser la situation ? Par ailleurs, le contexte général peut être très remuant à cette même période à cause de la présidentielle.

