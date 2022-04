L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

1er décan : Jupiter, votre maître, sera en Poissons jusqu’au 12 février et braquera le projecteur sur votre tendance à vous investir à fond, et cela dans des domaines comme la famille et la maison. Il est possible qu’il soit question d’un déménagement ou de travaux chez vous. A moins qu’un parent ne s’invite pour quelque temps… Après le 10 mai et jusqu’au 28 juillet, Jupiter sera à vos pieds depuis le Bélier : vous serez créatif, entreprenant, courageux, loyal, bref beaucoup de vos qualités ressortiront et attireront l’attention sur vous. Vous pourriez avoir votre quart d’heure de gloire sous cette conjoncture. Un enfant peut aussi être au programme.

2e décan : Saturne va jouer un rôle prépondérant et surtout positif cette année. Bien placée, elle indique que vos efforts et vos ambitions seront bien dirigés et que vous pourrez ajouter une corde à votre arc grâce à des études, à une formation ou à un apprentissage. Quoi que vous exploriez, vous en retirerez des satisfactions et cela vous servira pendant de longues années. Il y a cependant un côté un peu négatif (toujours avec Saturne) c’est que vous n’aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos proches et, parfois, vous vous en culpabiliserez car vous aurez l’impression de les laisser tomber.

3e décan : Comme l’année dernière c’est Neptune qui sera votre épine dans le pied, d’autant plus que Jupiter va s’ajouter à elle à partir du 26 mars et jusqu’au 10 mai. Puis elle reviendra en octobre mais ne sera pas conjointe à Neptune, celle-ci ayant rétrogradé. La période du 26 mars au 10 mai sera la plus intéressante à observer car l’association des deux planètes peut se révéler très positive et vous donner le rôle principal au sein de votre clan, professionnel ou personnel. Mais elle peut aussi être négative et vous voir à la poursuite d’un rêve inaccessible. Certains pourraient être dans une quête sans fin et s’y épuiser.

