L'horoscope du dimanche 30 janvier 2022

Bélier

La Lune en Capricorne active les énergies martiennes depuis hier, certains d'entre vous ont donc ressenti une colère, ils en veulent à quelqu'un qui leur manque de respect. Ou qui leur donne des ordres, alors que d'habitude ce sont eux qui sont aux commandes. Vous pouvez aussi avoir, 1er décan, une contrariété, quelqu'un qui vous freine dans votre élan et vous oblige à réfléchir avant de prendre une décision.

Taureau

Une super conjoncture : Jupiter et Mars boostent votre force intérieure, 1er décan, Vénus vous offre un coup de coeur 2e décan, et Mercure vous ouvre les yeux, 3e décan. C'est-à-dire que Mercure se trouve en exacte conjonction avec Pluton aujourd'hui, mais comme elle est rétrograde, vous avez compris quelque chose, ou êtes sur le point de comprendre, de " voir ", mais ce sera concret après le jeudi 3.

Gémeaux

2e décan, né après le 6 juin, vous êtes en train d'apprendre de la vie, ou alors vous avez repris des études, suivez une formation, quelque chose qui vous donne des bases. Vous vous enrichissez, peut-être pas matériellement, mais tout vient à point pour qui sait attendre. Et plus vous vous nourrirez intellectuellement, plus vous serez curieux de ce que vous ne connaissez pas, plus vous vous ouvrirez le champ des possibles.

Cancer

Opposées à vous, Mercure et Pluton ont quelque chose à vous révéler, 3e décan. Écoutez ce qu'on vous dit, en essayant de voir ce qui se cache derrière les mots. Le sous-discours en quelque sorte... Vous avez affaire à quelqu'un qui pratique très habilement le sous-entendu et comme vous êtes très sensible à cette personne, vous prenez ce qu'il/elle vous dit au sérieux. Alors qu'il y a peut-être de la manipulation derrière.

Lion

Le Soleil a enfin dépassé la dissonance d'Uranus, 2e décan vous avez dû être sous pression ces derniers jours, mais ça se calmera après la nouvelle Lune de mardi. Elle sera encore en mauvais termes avec Uranus, mais peut-être que cela va vous permettre d'analyser votre situation avec quelqu'un qui aura une vision différente de la vôtre et peut vous donner une ou des idées pour vous libérer de vos chaînes.

Vierge

Vous n'avez que des bons aspects aujourd'hui, même l'opposition de Jupiter est neutralisée, et la justice, le droit, seront de votre côté la semaine prochaine. Certains sont en effet très tracassés par un litige, mais vous serez probablement très encouragé dans les prochains jours car les choses sembleront aller dans votre sens (1er décan surtout). 2e décan, vos atouts séduction sont au top, foncez !

Balance

2e décan, le Soleil vous éclaire jusqu'au 9 février, profitez-en pour montrer ce que vous valez, pour exposer vos oeuvres, ou pour être à l'origine d'une création. Peut-être pourrez-vous faire quelque chose de joli avec vos mains, il arrive que vous soyez très doué, que vous soyez un artiste qui s'ignore, ou quelqu'un qui aurait bien aimé être un artiste... Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Scorpion

Depuis le début de la semaine, Mars est votre alliée, natif d'octobre. Vous utilisez ses énergies de façon positive, pour donner du courage à ceux qui vous entourent. Cela va durer jusqu'au 6 février et il se passera bien d'autres choses d'ici là. Vous pourriez avoir une polémique à gérer par exemple, vous et l'un de vos proches ayant des idées opposées sur le plan politique. Et il/elle peut être agressif.

Sagittaire

Vous êtes en pleine contradiction, d'un côté Vénus vous voit plus possessif que d'habitude, mais de l'autre les influx solaires accentuent votre besoin de liberté ! En fait, c'est peut-être votre partenaire qui est jaloux/se, justement parce que vous êtes plus indépendant, plus distant peut-être que d'habitude, et cela lui fait peur. Si c'est vraiment le cas, faites ce qu'il faut pour qu'il/elle se sente rassuré, sécurisé.

Capricorne

La Lune rejoint Vénus dans votre signe et accentue son pouvoir sur votre vie sentimentale. 2e décan, je me répète, mais il faut rester ouvert à ce que la vie vous offre. Vous avez une chance de faire une rencontre, d'une manière peut-être inhabituelle (une appli de rencontre, par exemple ?) et cela peut correspondre à ce que vous recherchez. Ne doutez pas trop, laissez l'amour faire ses preuves.

Verseau

Le 2e décan reçoit une dissonance d'Uranus jusqu'à mardi. Prévoyez des tensions et parfois même de la tension, c'est quelque chose qu'il faut surveiller en ce moment. C'est-à-dire que si vous vivez des situations où vous avez des pressions, des contraintes, il est normal que votre tension s'élève, mais il ne faut pas l'ignorer pour autant. Si vous en avez de trop pendant longtemps, ça peut être dangereux.

Poissons

Mercure et Pluton sont en parfaite conjonction, ce qui devrait vous permettre d'être plus lucide sur l'un de vos proches ou sur une situation en particulier. Cela dit, il se peut que quelqu'un vous éclaire, vous révèle ce que vous ne voyez pas, ou ce qu'on vous cache (3e décan). Pour l'instant, ce n'est pas encore concret, Mercure est encore rétrograde, mais elle reprendra une marche directe jeudi prochain.

