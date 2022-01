L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

1er décan : Jusqu’au 12 février, mais vous pourrez en profiter à minima jusqu’au 10 avril, Jupiter vous donnera envie de diversifier vos activités, d’aller explorer d'autres possibilités et, pourquoi pas, de faire parler de vous grâce à la publicité ou à la presse. En tout cas, vous serez en phase et les affaires seront au top. Après le 10 avril, Jupiter occupera votre secteur d’intimité, celui qui gère la famille, la maison et il se peut que vous songiez à vous agrandir, à acheter un bien ou que vous ayez des réparations à faire suite à des petits dégâts chez vous. Rien de très grave et pourtant vous y accorderez une importance que la situation ne devrait pas avoir.

2e décan : Vous aurez encore droit, en 2022, aux bons aspects d’Uranus, qui seront cependant freinés par Saturne en janvier ; donc si un projet n’avance pas, attendez sagement que Saturne lâche Uranus et tout rentrera dans l’ordre, vous poursuivrez votre évolution. Une évolution qui peut s’accélérer quand Jupiter et Uranus seront en phase, c’est-à-dire pratiquement tout février. Vous serez même étonné des propositions qu’on vous fera, ou des ouvertures qui se présenteront. Et sur le plan personnel, il se peut que vous vous libériez encore plus de la tyrannie de l’image, du qu’en-dira-t-on, et que vous ayez l’impression d’avoir beaucoup changé.

3e décan : Pluton est encore chez vous, et son bon aspect avec Jupiter ne passera pas inaperçu de votre décan, vous pouvez en être sûr. Ce sera peut-être trop rapide à votre goût, mais vous aurez, de mi-avril à mi-mai, puis de nouveau en fin d’année, la possibilité de développer votre puissance de travail ainsi que la force de vos convictions et de les partager avec ceux qui vous entourent. Vous serez peut-être investi dans l’élection présidentielle et si c’est le cas, vous ferez du bon boulot pour votre parti ou votre candidat. Dans tous les cas de figure, quoi que vous fassiez vous disposerez d’une forte énergie et votre profonde détermination portera ses fruits.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.