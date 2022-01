L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

1er décan : Les planètes ayant normalement progressé, elles ne s’adressent plus à votre décan, sauf celles qui sont rapides (Lune, Mercure, Vénus, Mars…). Jupiter aussi vous enverra de rapides influx depuis les Poissons entre le 1er janvier et le 12 février, une période où vous pourriez obtenir une promotion, des responsabilités supplémentaires, avec cependant une période d’hésitation, d’incertitude entre le 14 janvier et le 4 février. Mais vous aurez un gros projet entre avril et juillet, quelque chose qui pourrait vous permettre de prendre une certaine indépendance. Ce sera le moment-phare de votre année.

2e décan : C’est fini, la dissonance de Neptune a totalement disparu et il y aura deux planètes importantes pour vous cette année : Jupiter, du 12 février au 26 mars, et Mars qui fera une boucle dans votre signe du 7 au 30 septembre, et puis fin novembre et décembre. Pour ce qui est de Jupiter, c’est pour vous la possibilité d’évoluer dans votre boulot, d’avoir un meilleur poste, mais en ce qui concerne Mars on peut penser à une dispute en famille, avec un de ses membres, des problèmes liés à la maison, à moins que vous ne soyez particulièrement irritable pendant les périodes citées. Certains pourraient avoir à se défendre ou au contraire à se montrer offensifs.

3e décan : Jupiter du 27 mars au 10 mai, et Mars tout le mois d’octobre, voilà les deux planètes qui compteront cette année. Avec Jupiter on peut penser à de belles perspectives sur le plan professionnel, un projet qui vous tiendra à cœur, mais il faudra imposer votre idée, en valoriser l’originalité et faire en sorte de vous distinguer du commun des mortels. Quant à Mars, elle rétrogradera sur votre Soleil tout octobre et novembre, vous obligeant à vous battre, à la fois contre vous-même et contre les autres. À moins que vous n’ayez beaucoup de travail et pas assez de temps, ce qui vous conduira à vouloir tout faire en même temps. Vous perdrez en efficacité si vous ne vous concentrez pas.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.