L'horoscope du samedi 29 janvier 2022

Bélier

2e décan, n'attendez pas de reconnaissance parce que vous vous êtes dévoué à un parent, ou à un ami dans la peine, Au fond, vous n'avez fait que votre devoir et ce qui devrait vous faire du bien, c'est justement le sentiment du devoir accompli. Comme vous avez de l'affection pour cette personne, une affection de longue date, vous ne pouviez pas la laisser tomber. Cela dit, la relation est en train d'évoluer.

Taureau

Plus active à présent, Vénus continue à jouer un rôle apaisant et vous offrir des chances. Si une situation allait mal, elle va s'arranger miraculeusement, 2e décan. Certes, vous avez peut-être eu un imprévu, ou vous avez fait une rencontre qui vous déstabilise car vous avez l'impression de sortir de vos rails. Mais disons que tout ira bien jusqu'à l'arrivée de Vénus en Verseau au mois de mars. Nous en reparlerons.

Gémeaux

Bientôt, Vénus sera rejointe par Mars et elles seront conjointes jusqu'en mars. Dès la semaine prochaine, vous éprouverez des sentiments forts, intenses, dérangeants même. Il n'est pas impossible qu'il y ait une crise dans votre couple, 2e décan, ou que vous éprouviez soudain du désir pour quelqu'un, ou au contraire que ce soit quelqu'un qui vous révèle qu'il ou elle éprouve quelque chose pour vous.

Cancer

S'il y avait anguille sous roche depuis quelque temps, il est possible que cela se concrétise dans les jours qui viennent, 2e décan. Mais la situation crée des tensions en vous. Peut-être de la tension sexuelle ? Quoi qu'il en soit, ce que vous vivez est probablement nouveau, inédit, surtout la façon dont l'autre s'est présenté dans votre vie. C'était peut-être un ami, une relation professionnelle jusque-là...

Lion

Pour vous, il ne s'agit peut-être pas d'amour mais plutôt d'argent que vous attendez impatiemment pour investir dans une nouvelle activité, par exemple. Mais il y a plein d'autres situations qui nécessitent une rentrée d'argent : vous devez investir dans un outil de travail, pour certains... Mais il n'est pas impossible que vous ayez des sentiments pour un/e collègue et que cela se concrétise ces jours-ci.

Vierge

2e décan, Vénus étant en très bon aspect avec vous jusqu'au 20 février, tout peut arriver grâce à son harmonie avec Uranus. Un coup de coeur peut-être, ou pour certains un changement de look qui fait que vous allez vous aimer davantage. En tout cas vous serez content de vous, grâce à ce changement. Si vous êtes en couple, il peut y avoir eu une prise de distance, mais il y a maintenant un excitant renouveau.

Balance

2e décan, si quelqu'un du passé était venu vous hanter, soyez patient, vous passerez bientôt à autre chose. A moins que vous - ou l'autre - n'ayez décidé de repartir de zéro, de vous donner une seconde chance... 3e décan, vous en saurez plus à partir de la semaine prochaine, lorsque Mercure (elle aussi rétrograde en Capricorne) repartira en marche directe. Vos choix seront moins influencés par vos émotions.

Scorpion

Les petits arrangements surprenants de Vénus feront votre miel, 2e décan, justement parce qu'une situation se dénouera toute seule, sans action de votre part. Il vous suffit juste de laisser faire, de ne pas chercher à contrôler... Ce n'est peut-être pas pour aujourd'hui, certes Vénus redevient directe mais elle est encore un peu engourdie. Il semble qu'elle sera plus en forme la semaine prochaine.

Sagittaire

S'il doit y avoir du nouveau, c'est plus dans le domaine financier qu'amoureux. Toutefois, on ne sait jamais, ce n'est pas fréquent mais vous pourriez être jaloux ! Votre partenaire vous semble avoir besoin de son indépendance et vous ne comprenez pas pourquoi... Si vous réfléchissez un peu à vos comportements, il est possible que vous ayez accumulé quelques erreurs dernièrement.

Capricorne

Vénus étant chez vous, 2e décan, vous êtes le premier concerné par ses états de service et vous ne pourrez que la féliciter des choix qu'elle vous incite à faire. Vous avez peut-être " craqué " pour quelqu'un dernièrement, mais il ne s'était rien passé puisque Vénus était rétrograde. A présent qu'elle est directe, ce sera à vous de faire le premier pas, ou en tout cas d'envoyer des signaux encourageants.

Verseau

Vénus reprend une marche directe aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour vos amours ou pour votre argent. Toutefois, côté amour ce n'est pas encore tout à fait ça ! En effet, la planète va devoir retraverser tout le Capricorne, un secteur de solitude, qui donne une impression d'abandon ou d'être mal aimé, avant d'arriver dans votre signe le 6 mars, accompagnée par Mars. Là, gare au coup de foudre !

Poissons

Vénus étant directe à présent, ses bons influx vont pouvoir s'exprimer, notamment pour le 2e décan pendant une quinzaine. Le renouveau va enfin se manifester. Je vous l'annonce depuis quelque temps, il se préparait tant que Vénus rétrogradait, mais il va enfin pouvoir se concrétiser, vous n'allez plus vous cacher vos sentiments, ni à vous-même ni à l'autre. Mais amitié ou amour ? La question se pose.

