L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

1er décan : Jusqu’au 12 février, Jupiter occupera votre secteur du travail et doublera vos chances de vous faire remarquer et même d’être recherché pour la qualité de votre boulot. Certains auront cependant des tracasseries à cause d’un collègue ou d’un collaborateur et il vous faudra faire le ménage. Puis, d’avril à juillet Jupiter s’opposera à vous et cela peut vouloir dire que vous aurez besoin de travailler en tandem, en équipe, ou qu’il faudra engager quelqu’un pour vous seconder. Mais Jupiter étant dans votre secteur des unions, du mariage, on ne peut pas exclure un passage par la mairie pour certains d’entre vous, ou… un divorce. Il peut aussi y avoir un gros clash avec un associé en mai.

2e décan : Vous recevrez surtout les influx de Jupiter en Poissons (du 12 février au 26 mars) de même que ceux, très toniques de Mars en Gémeaux à partir du 20 août. Deux configurations positives pour cette année 2022 ! D’abord Jupiter vous permettra de prendre plus de place sur le marché du travail, de développer considérablement votre activité et de mieux gagner votre vie. Mais, au négatif, vous pouvez avoir un problème relationnel avec un collègue ou un employé. Ensuite, les influx de Mars en Gémeaux seront marquants parce que la planète va faire une boucle et cela pourrait vous permettre de diversifier votre activité, d’ajouter une corde à votre arc, et de gagner probablement plus d’argent.

3e décan : Il va y avoir une importante rencontre entre les deux planètes qui ont maitrise sur les Poissons et ça se passera précisément en Poissons, votre secteur du travail. Cette conjonction entre Jupiter et Neptune a la réputation de multiplier les chances, les opportunités, et également d’être enrichissante. Peut-être allez-vous faire une formation, ou allez-vous apprendre quelque chose qui apportera beaucoup à votre activité habituelle ; en tout cas, vous serez très occupé du 26 mars au 10 avril, c’est pendant cette période que les situations se mettront en place – et même peut-être quelques semaines avant. Cependant, la conjoncture peut aussi créer un contexte (sanitaire ou social) très remuant et même déstabilisant.

